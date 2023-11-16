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Дмитрий Михайленко: Сейчас у итальянцев нет суперзвезд, но они очень сильны за счет командных действий
Экс-игрок национальной команды поделился ожиданиями от предстоящего матча
Экс-игрок сборной Украины Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от матча с Италией.
- Это последний матч, он ключевой, поэтому ожидаю только результата, который бы дал возможность квалифицироваться на Евро 2024.
- Учитывая первую встречу с итальянцами, что должна исправить наша главная команда?
- Каждый футболист должен провести одну из лучших своих игр. А отсюда - команда должна выдать лучшую свою игру в этом цикле. Рецепт прост: надежность игры в обороне в целом, не дать итальянцам создавать моменты. Ведь сомнений в нашем атакующем потенциале нет.
- Что-то вызывает беспокойство в контексте сборной?
- Наши ребята, выступающие за рубежом, находятся в прекрасной форме, забивают голы, получают немало игрового времени, поэтому с их психологией все в порядке. Те, кто играет в Украине, также не имеют каких-то проблем. Поэтому я бы не стал сейчас искать вещи, которые могут отвлекать. Все хорошо, все готовы на 100% решать задачи.
- Стартовый состав прогнозируемый или есть позиции, на которых могут возникнуть сюрпризы?
- Думаю, все будет очень близко от того, как мы играли в последних играх. Но добавится Цыганков, который пропустил матчи в октябре из-за травмы.
- Какие противостояния на поле будут решающими?
- В первой игре с Италией упоминается, что противостояние Дзаньоло-Миколенко бросалось в глаза. Но Миколенко тогда, кажется, был не в лучшем состоянии. Оттуда шло очень-очень много угроз. И это было ключевым моментом не в нашу пользу. Надеюсь, что этого удастся избежать. Сейчас у итальянцев, как по мне, нет суперзвезд, но они очень сильны за счет командных действий. Есть Барелла, но это не тот игрок, который очень влияет на результат, хоть и очень влияет на игру.
- Может ли быть какая-то проблема в том, что нас заставляют сыграть спарринг с Лехией?
- Насколько я понимаю, мы не могли не сыграть этот матч. Но трагедии в этом никакой не вижу. Это будет игра тренировочного характера, в которой могут сыграть те ребята, которые играют меньше.
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