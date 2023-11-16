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Мирон Маркевич: Спарринг с Лехией нужен для сборной

Национальная сборная Украины

У Реброва будет возможность убедиться, в каком игровом тонусе находятся футболисты

Мирон Маркевич: Спарринг с Лехией нужен для сборной

Фото: УАФ/ Автор - Павло Кубанов

Новина українською
Новина українською

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от спарринга национальной команды с "Лехией", который состоится сегодня, 16 ноября.

"На мой взгляд, этот спарринг нужен. Во-первых, у рулевого Сергея Реброва будет возможность убедиться, в каком игровом тонусе находятся футболисты, которых он вызвал на сбор. Во-вторых, появится возможность посмотреть тех игроков, которые впервые приглашены в главную команду страны или имели недостаточную игровую практику.

В-третьих, не исключено, что Сергей Ребров захочет проверить эффективность некоторых тактических схем, которые собирается применить в решающем поединке отбора на Евро-2024 - с итальянцами, который пройдет 20 ноября в Леверкузене. Конечно, было бы здорово, если бы спарринг-партнер действовал в стиле "Скуадры Адзурры", но это уже, как получится.

И еще на один нюанс следует обязательно обратить внимание. Очень важно, чтобы в Гданьске обошлось без травм, поэтому посоветовал бы нашим ребятам быть максимально сконцентрированными, - сказал Маркевич.

Напомним, что эта встреча будет иметь чисто подготовительный аспект, то пройдет за закрытыми дверями.

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Мирон Маркевич Украина Лехия (Гданьск)
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Источник:
Sport.ua
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
16.11.2023 в 18:30
перед смертью больной не потел -НЕТ- это хорошо
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
16.11.2023 в 18:30
перед смертью больной не потел -НЕТ- это хорошо
Ответить
0
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