При прямом выходе на Евро-2024 Украина может претендовать на третью корзину посева. Что для этого нужно

Украина может выйти на чемпионат Европы 2024 двумя путями – непосредственно из квалификационной группы или через плей-офф Лиги наций (участие в котором почти гарантировано).

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Если Украина выйдет на Евро-2024 через плей-офф, она в группе гарантированно будет играть с представителями первых трех корзин – по одному из каждой. То есть, будет в четвертой корзине при посеве.

Если Украина выйдет со второго места группы, то будет иметь шанс на третью корзину. Для этого надо оказаться в списке семи лучших вторых мест. То есть, среди тех, кто будет вторым, надо набрать больше очков, чем будет у трех сборных (в группах, где шесть сборных, не считаются очки, набранные с последним местом таблицы).

На третью корзину можно претендовать только с победой над Италией. Тогда у Украины может быть 16 очков. Далее нужно три условия из десяти вариантов:

Группа А. Испания или Шотландия должны проиграть оба оставшихся матча.

Группа В. На Евро-2024 должна выйти Греция, если выйдут Нидерланды – то нужно, чтобы без двух побед в последних турах (матчи с Ирландией и Гибралтаром). Если выйдут с победой и ничьей, тогда победа Украины над Италией должна быть больше, чем победа Нидерландов над Ирландией или Гибралтаром.

Группа D. Уэльс или Хорватия должны выйти на Евро-2024 без двух побед в двух последних турах отбора.

Группа Е. Со второго места должна выйти Молдова или Польша. Если со второго выйдет Чехия, важно – чтобы без двух побед в последних двух турах. Если со второго выйдет Албания, важно, чтобы максимум – с одной ничьей в двух последних турах.

Группа F. Здесь могут помочь разве что два поражения Австрии в двух последних турах с разницей мячей минимум (- 5).

Группа G. Со второго места должна выйти Черногория. Если со второго выйдет Сербия – то важно, чтобы с ничьей в последнем туре. Если со второго выйдет Венгрия, то важно, чтобы без побед в двух последних турах.

Группа Н. Здесь могут помочь только два поражения Словении или Дании в двух последних турах с разницей мячей минимум (- 8) и (- 7) соответственно. Или выход со второго места Казахстана.

Группа I. Нужно, чтобы последней в этой группе стала Андорра.

Группа J. Нужно, чтобы со второго места вышел Люксембург. Если выйдет Словакия, тогда важно, чтобы без двух побед в двух последних турах.

Итог

В группах D, Е и І вполне реально могут сложиться обстоятельства для третьей корзины Украины. Но это будет актуально только в случае победы над Италией.

Послесловие. Лучшее второе место попадет во вторую корзину Евро-2024. Реальных шансов у Украины на это нет.