Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков: Стиль и принципы игры после прихода Реброва не изменились
Хавбек сборной Украины отметил, что игра команды не сильно изменилась
Фото: УАФ
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков отметил, что игра "сине-желтых" не сильно изменилась после прихода Сергея Реброва.
"Стиль и принципы игры после прихода Сергея Реброва не изменились. Нам нравится играть в нападении, владеть мячом и атаковать. Имея больше партнеров по команде в Европе, у нас больше уверенности и международного опыта. Мудрик и Трубин, скажем так, привносят дополнительную энергию и знания", - сказал Судаков в интервью La Gazzetta dello Sport.
Напомним, уже 20 ноября сборная Украины сыграет с Италией в заключительном туре квалификации Евро-2024.
Ранее Судаков прокомментировал слухи относительно своего возможного перехода в "Ювентус".
Популярное сейчас
- Верес официально объявил персонами нон грата двух агентов. Источник уточнил причину
- Сначала были взрывы: в Волгоградской области в РФ вспыхнула воинская часть
- Сегодня сборная Украины может получить гарантию плей-офф отбора Евро-2024 на случай не выхода из группы
- Сборная Италии понесла кадровые потери перед матчем с Украиной
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО