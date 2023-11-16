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Судаков: Стиль и принципы игры после прихода Реброва не изменились

Национальная сборная Украины

Хавбек сборной Украины отметил, что игра команды не сильно изменилась

Судаков: Стиль и принципы игры после прихода Реброва не изменились

Фото: УАФ

Новина українською
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков отметил, что игра "сине-желтых" не сильно изменилась после прихода Сергея Реброва.

"Стиль и принципы игры после прихода Сергея Реброва не изменились. Нам нравится играть в нападении, владеть мячом и атаковать. Имея больше партнеров по команде в Европе, у нас больше уверенности и международного опыта. Мудрик и Трубин, скажем так, привносят дополнительную энергию и знания", - сказал Судаков в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, уже 20 ноября сборная Украины сыграет с Италией в заключительном туре квалификации Евро-2024.

Ранее Судаков прокомментировал слухи относительно своего возможного перехода в "Ювентус".

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
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