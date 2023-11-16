Судаков: Стиль и принципы игры после прихода Реброва не изменились

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков отметил, что игра "сине-желтых" не сильно изменилась после прихода Сергея Реброва.

"Стиль и принципы игры после прихода Сергея Реброва не изменились. Нам нравится играть в нападении, владеть мячом и атаковать. Имея больше партнеров по команде в Европе, у нас больше уверенности и международного опыта. Мудрик и Трубин, скажем так, привносят дополнительную энергию и знания", - сказал Судаков в интервью La Gazzetta dello Sport.