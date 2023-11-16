Сборная Украины обыграла Лехию в секретном спарринге

Сегодня, 16 ноября, состоялся товарищеский матч между польской командой "Лехия" Гданьск и сборной Украины. Встреча проходила на "Полсат Плюс Арене", домашнем стадионе "бело-зеленых". Игра завершилась победой украинцев со счетом 2:0.

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Сначала на 24-й минуте счет открыл Александр Пихаленок. А после перерыва, на 58-й минуте, Егор Назарина удвоил преимущество сборной и поставил точку в игре.

Поединок проходил за закрытыми дверями и видеотрансляция не проводилась.

Напомним, что команда Сергея Реброва готовится к матчу против Италии в рамках заключительного тура квалификации Евро-2024. Эта встреча пройдет 20 ноября в Леверкузене и начнется в 21:45.