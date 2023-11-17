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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Пихаленок: С Италией надо быть готовым и тактически, и физически

Национальная сборная Украины

Сборная Украины проведет решающий матч в отборе на Евро-2024

Пихаленок: С Италией надо быть готовым и тактически, и физически

Фото: УАФ

Новина українською
Новина українською

Вчера, 16 ноября, сборная Украины обыграла польскую "Лехию" в товарищеском матче (0:2). Спарринг проходил за закрытыми дверями, а Александр Пихаленок стал одним из авторов голов. Полузащитник дал комментарий по окончании поединка.

"Погода такая… Сильный дождь был, поле очень тяжелое. Но все равно нужно выходить, наигрывать комбинации – то, что нам и удавалось. Потом будем разбирать на теории, что имеено хотел от нас Станиславович (Сергей Ребров).

Идет подготовка к Италии. Надо быть готовым не только тактически, но и физически. Готовимся на максимум своих возможностей.

Забил гол Сарнавскому? Да, я его хорошо знаю еще по "Днепру".

Три голевых шанса Степаненко? Да, немного не повезло ему. То перекладина, то вратарь чудом выручил. Может, на Италию оставил гол. Будем надеяться на это", - сказал Пихаленок в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Решающий матч отбора на Евро-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
канал УАФ на YouTube
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
17.11.2023 в 11:58
меньше слов посмотрим на деле
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
17.11.2023 в 11:58
меньше слов посмотрим на деле
Ответить
0
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