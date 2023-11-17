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Определилась бригада арбитров, которая обслужит матч Украина - Италия
Испанский судья один раз пересекался с сине-желтыми
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назначил испанскую бригаду арбитров на матч отбора Евро-2024 Украина - Италия.
Главным рефери выступит Хесус Хиль Мансано. На линиях ему будут помогать соотечественники Диего Барберо и Анхель Невадо. Обязанности четвертого судьи исполнит Гильермо Гуарда. Судейский наблюдатель - Михал Бенеш (Чехия). Делегат УЕФА - Гарри О'Хаган (Шотландия).
Поединок состоится в понедельник, 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе "Бай-Арена". Старт игры - в 21:45 по киевскому времени.
К слову, Мансано уже пересекался со сборной Украины. Он отсудил встречу с Финляндией в отборе на ЧМ-2022, которую сине-желтые выиграли 2:1.
Матчи при участии украинских клубов он обслуживал дважды - в 2014-м "Черноморец" сыграл вничью 0:0 со "Сплитом" в квалификации Лиги Европы, а в 2018-м "Динамо" уступило "Лацио" на "Олимпийском" 0:2.
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