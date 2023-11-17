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Национальная сборная Украины

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Определилась бригада арбитров, которая обслужит матч Украина - Италия

Национальная сборная Украины

Испанский судья один раз пересекался с сине-желтыми

Определилась бригада арбитров, которая обслужит матч Украина - Италия

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

УЕФА назначил испанскую бригаду арбитров на матч отбора Евро-2024 Украина - Италия.

Главным рефери выступит Хесус Хиль Мансано. На линиях ему будут помогать соотечественники Диего Барберо и Анхель Невадо. Обязанности четвертого судьи исполнит Гильермо Гуарда. Судейский наблюдатель - Михал Бенеш (Чехия). Делегат УЕФА - Гарри О'Хаган (Шотландия).

Поединок состоится в понедельник, 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе "Бай-Арена". Старт игры - в 21:45 по киевскому времени.

К слову, Мансано уже пересекался со сборной Украины. Он отсудил встречу с Финляндией в отборе на ЧМ-2022, которую сине-желтые выиграли 2:1.

Матчи при участии украинских клубов он обслуживал дважды - в 2014-м "Черноморец" сыграл вничью 0:0 со "Сплитом" в квалификации Лиги Европы, а в 2018-м "Динамо" уступило "Лацио" на "Олимпийском" 0:2.

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Украина Италия Хесус Хиль Мансано
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Источник:
UEFA
Комментарии
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Romerik (YNWA)
17.11.2023 в 13:24
Це просто Лаос завершив кар'єру. Так би знову цього колобка нам підсунули, щоб він не побачив чистий пенальті
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Комментарии 3
Romerik (YNWA)
17.11.2023 в 13:24
Це просто Лаос завершив кар'єру. Так би знову цього колобка нам підсунули, щоб він не побачив чистий пенальті
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Баpceлиниуc
17.11.2023 в 14:32
Мансана достойная ему замена.
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Баpceлиниуc
17.11.2023 в 13:20
Мансана блъ.. Всё, пздц, у нас шансов нет. Если не Италия, то этот шлемазл добьёт, можете мне поверить.
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