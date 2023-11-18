Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины провела заключительную тренировку на поле в Гданьске. Сегодня команда вылетит в Германию – ФОТО
Совсем скоро решающий матч против Италии.
УАФ/Павло Кубанов
Вечером 17 ноября сборная Украины провела тренировку на поле под аккомпанемент первого снега в Гданьске. Однако на улице города на Севере Польши все равно была хоть и минимальная, но плюсовая температура.
“Сине-желтые” начали с пробежки, после чего тренер по физподготовке Виталий Кулиба предложил ребятам поиграть в крестики-нолики на газоне: команды соревновались между собой на скорость мышления, чтобы составить победную диагональ из тренировочных манежек. Параллельно работали и вратаря под руководством Рустама Худжамова, выполняя упражнения на реакцию.
После этого игроки выполняли конкретные задания в формате серий. Как и в предыдущие дни, большая часть тренировки была посвящена нагреву тактической схемы игры на матч с итальянцами.
Сегодня, 18 ноября, утром у сборников запланировано фитнес-занятие в отеле. После обеда команда отправится в аэропорт Гданьска, откуда возьмет курс на Леверкузен.
В понедельник, 20 ноября, подопечные Реброва проведут решающий матч отбора на ЧЕ-2024 против сборной Италии. Матч запланирован на 21:45 по Киеву. "Сине-желтым" потребуется только победа.
Популярное сейчас
- Тринадцать из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
- Италия – Северная Македония. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024
- Преследователи - на расстоянии 6 очков. Турнирная таблица группы Украины U-21 в рамках отбора на ЧЕ-2025
- УАФ раскрыла, в каком составе Украина провела оба тайма спарринга против Лехии
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО
Комментарии 2