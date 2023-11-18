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Сборная Украины провела заключительную тренировку на поле в Гданьске. Сегодня команда вылетит в Германию – ФОТО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Совсем скоро решающий матч против Италии.

Сборная Украины провела заключительную тренировку на поле в Гданьске. Сегодня команда вылетит в Германию – ФОТО

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською
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Вечером 17 ноября сборная Украины провела тренировку на поле под аккомпанемент первого снега в Гданьске. Однако на улице города на Севере Польши все равно была хоть и минимальная, но плюсовая температура.

“Сине-желтые” начали с пробежки, после чего тренер по физподготовке Виталий Кулиба предложил ребятам поиграть в крестики-нолики на газоне: команды соревновались между собой на скорость мышления, чтобы составить победную диагональ из тренировочных манежек. Параллельно работали и вратаря под руководством Рустама Худжамова, выполняя упражнения на реакцию.

После этого игроки выполняли конкретные задания в формате серий. Как и в предыдущие дни, большая часть тренировки была посвящена нагреву тактической схемы игры на матч с итальянцами.

Сборная Украины провела заключительную тренировку на поле в Гданьске. Сегодня команда вылетит в Германию – ФОТО - изображение 1
Сборная Украины провела заключительную тренировку на поле в Гданьске. Сегодня команда вылетит в Германию – ФОТО - изображение 2Сборная Украины провела заключительную тренировку на поле в Гданьске. Сегодня команда вылетит в Германию – ФОТО - изображение 3Сборная Украины провела заключительную тренировку на поле в Гданьске. Сегодня команда вылетит в Германию – ФОТО - изображение 4Сборная Украины провела заключительную тренировку на поле в Гданьске. Сегодня команда вылетит в Германию – ФОТО - изображение 5

Сегодня, 18 ноября, утром у сборников запланировано фитнес-занятие в отеле. После обеда команда отправится в аэропорт Гданьска, откуда возьмет курс на Леверкузен.

В понедельник, 20 ноября, подопечные Реброва проведут решающий матч отбора на ЧЕ-2024 против сборной Италии. Матч запланирован на 21:45 по Киеву. "Сине-желтым" потребуется только победа.

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Комментарии
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Скачков Леонід (Рівне)
18.11.2023 в 10:15
Тиць-пи..ць!Будь-яка,але тільки перемога.Думаю,до снаги!
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Комментарии 2
Скачков Леонід (Рівне)
18.11.2023 в 10:15
Тиць-пи..ць!Будь-яка,але тільки перемога.Думаю,до снаги!
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doschukrovno (Ровно)
18.11.2023 в 09:51
А чого не в три м'ячі ? Автор , подивись турнірну таблицю .
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