Зинченко: Во время игры у итальянцев никогда не затыкается рот - это их концентрация

Один из основных игроков сборной Украины Александр Зинченко рассказал об особенностях будущего соперника - сборной Италии.

Итальянцы любят играть с мячом. Они играют в комбинационный футбол. Я сейчас очень много обращаю внимания на то, как они живут футболом и игрой. Игра начинается не со свистком судьи, а раньше, еще в раздевалке. То, как они поют гимн - это говорит об их команде.

Они живут игрой каждую секунду. У каждого игрока не затыкается рот, они все подсказывают друг другу. Это держит их в тонусе, это концентрация. Они такие все энерджайзеры, что ты сам, играя против них, теряешь эту концентрацию. Это бывает у всех команд, но я бы улучшил это у нас тоже.