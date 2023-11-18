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Зинченко: Во время игры у итальянцев никогда не затыкается рот - это их концентрация
Как итальянцы поют гимн - такие они и на поле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Один из основных игроков сборной Украины Александр Зинченко рассказал об особенностях будущего соперника - сборной Италии.
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Итальянцы любят играть с мячом. Они играют в комбинационный футбол. Я сейчас очень много обращаю внимания на то, как они живут футболом и игрой. Игра начинается не со свистком судьи, а раньше, еще в раздевалке. То, как они поют гимн - это говорит об их команде.
Они живут игрой каждую секунду. У каждого игрока не затыкается рот, они все подсказывают друг другу. Это держит их в тонусе, это концентрация. Они такие все энерджайзеры, что ты сам, играя против них, теряешь эту концентрацию. Это бывает у всех команд, но я бы улучшил это у нас тоже.
Решающий матч отбора на Евро-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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