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Веселые тренировки. Игроки сборной Украины сыграли в крестики-нолики во время подготовки к матчу с Италией

Национальная сборная Украины
Обновлено

Все это под первый снег

Веселые тренировки. Игроки сборной Украины сыграли в крестики-нолики во время подготовки к матчу с Италией

Фото: скріншот з відео

Новина українською
Новина українською

Игроки сборной Украины сыграли в крестики-нолики во время подготовки к матчу с Италией. Футболисты разделились на команды и скомбинировали челночный бег и крестики-нолики для проведения игры.

Все действо проходило во время первого снега в Польше. В противостоянии победила команда Миколенко.

Поединок против Италии пройдет 20 ноября в 21:45.

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Источник:
УАФ
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