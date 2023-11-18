Веселые тренировки. Игроки сборной Украины сыграли в крестики-нолики во время подготовки к матчу с Италией

Игроки сборной Украины сыграли в крестики-нолики во время подготовки к матчу с Италией. Футболисты разделились на команды и скомбинировали челночный бег и крестики-нолики для проведения игры.

Все действо проходило во время первого снега в Польше. В противостоянии победила команда Миколенко.

Поединок против Италии пройдет 20 ноября в 21:45.