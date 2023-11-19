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Шанс номер два. Сегодня Украина может получить гарантию плей-офф отбора Евро-2024 на случай не победы над Италией

Национальная сборная Украины

Альтернативный путь на Евро-2024

Шанс номер два. Сегодня Украина может получить гарантию плей-офф отбора Евро-2024 на случай не победы над Италией

Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В воскресенье, девятнадцатого ноября, Украина может получить гарантию попадания в плей-офф отбора к Евро-2024 на случай, если в последнем туре классического квалификационного этапа не победит Италию.

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Такая гарантия будет иметь место, если в группе G Сербия не проиграет Болгарии, или Черногория не выиграет у Венгрии. Оба матча стартуют в 16:00.

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Отметим, что это будет уже второй подобный шанс на плей-офф. Первый не состоялся несколькими днями ранее, когда Черногория одолела Литву.

И еще добавим, что может быть даже шанс номер три. Если сегодня не сложатся условия для плей-офф, их может в понедельник обеспечить матч Чехия - Молдова. Нужно, чтобы чехи проиграли и не вышли из группы.

Кстати, если последнее случится, то Украина гарантированно не перейдет в плей-офф Дивизиона А, где уже есть Польша, также будет Уэльс или Хорватия. В Дивизионе В пока гарантированные места имеют Израиль и Босния и Герцеговина. Финляндия тоже гарантированно в плей-офф, но балансирует между А и В.

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