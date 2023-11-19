  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины прибыла в Леверкузен. В субботу тренировки на поле не было
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины прибыла в Леверкузен. В субботу тренировки на поле не было

Национальная сборная Украины

Футболисты занимались только в зале

Сборная Украины прибыла в Леверкузен. В субботу тренировки на поле не было

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською
Новина українською

Суббота, 18 ноября, была заключительным днем сборной Украины в Гданьске.

Утром "сине-желтые" провели фитнес-занятие в спортзале отеля. Тренер по физподготовке Виталий Кулиба разделил занятия на три этапа: растяжка, работа на велотренажере и теннисбол. Группы футболистов менялись между собой, чтобы отработать повсюду.

После обеда сборники покинули гостиницу, где проживали с понедельника и отправились в аэропорт Гданьска. Далее у команды был перелет в Кельн, который длился полтора часа. Леверкузен – это соседний город, поэтому к нему "сине-желтые" преодолели еще 25 километров на автобусе. Около 19:00 команда уже прибыла в отель.

Сегодня, 19 ноября, у сборной Украины запланированы традиционные предматчевые мероприятия. В 17:30 по Киеву Сергей Ребров и один из его подопечных проведут пресс-конференцию. Уже в 18:00 начнется официальная тренировка на поле "БайАрены". Отметим, что в итальянцев запланирована только пресс-конференция: в 19:30 по Киеву.

Матч между Украиной и Италией начнется 20 ноября в 21.45.

По теме
yellow-arrow
Алексей Михайличенко – о матче с Италией: Мы достойны того, чтобы получить путевку на Евро
yellow-arrow
Украина - Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024
yellow-arrow
Шанс номер два. Сегодня Украина может получить гарантию плей-офф отбора Евро-2024 на случай не победы над Италией
Украина Италия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости