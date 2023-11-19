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Украина - Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024

Национальная сборная Украины

Украина - Италия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.11.2023 ⋊ Отбор к Евро-2024 на UA-Футбол

Украина - Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024

Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол

UA-Футбол
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Вот и наступила развязка в квалификационной кампании к Евро-2024. Определяющий матч. Украина сохранила реальные шансы на попадание на форум, но для этого нужно сделать последний шаг – победить Италию. Сборную, против которой у нас еще нет побед вообще. Однако большие цели требуют больших действий.

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Италию в этом поединке, кроме победы, удовлетворит также ничья с любым счетом. Украине же нужна только победа. Игра состоится в Германии в городе Леверкузен 20-го ноября 2023-го года в 21:45.

Смотреть прямой эфир матча можно будет на ОТТ-платформе MEGOGO. Также – у провайдера Volia TV. Трансляция будет доступна также на региональных каналах Общественного на кабельном телевидении и цифровом (кроме ОТТ-платформ).

Трансляция матча
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Трансляція матчу Україна - Італія
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом матча с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Также у нас состоится альтернативная аудиотрансляция – голосовое описание событий в реальном времени.

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