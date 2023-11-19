Украина - Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024

Вот и наступила развязка в квалификационной кампании к Евро-2024. Определяющий матч. Украина сохранила реальные шансы на попадание на форум, но для этого нужно сделать последний шаг – победить Италию. Сборную, против которой у нас еще нет побед вообще. Однако большие цели требуют больших действий.

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Италию в этом поединке, кроме победы, удовлетворит также ничья с любым счетом. Украине же нужна только победа. Игра состоится в Германии в городе Леверкузен 20-го ноября 2023-го года в 21:45.

Смотреть прямой эфир матча можно будет на ОТТ-платформе MEGOGO. Также – у провайдера Volia TV. Трансляция будет доступна также на региональных каналах Общественного на кабельном телевидении и цифровом (кроме ОТТ-платформ).

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Україна - Італія Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом матча с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Также у нас состоится альтернативная аудиотрансляция – голосовое описание событий в реальном времени.