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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Прямая онлайн трансляция пресс-конференции Сергея Реброва перед матчем против Италии

Национальная сборная Украины

Наставник "сине-желтых" ответит на вопросы журналистов

Прямая онлайн трансляция пресс-конференции Сергея Реброва перед матчем против Италии

УАФ/Павло Кубанов

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Сегодня, 19 ноября, запланированы традиционные предматчевые медийные мероприятия сборной Украины.

В том числе Сергей Ребров проведет пресс-конференцию в преддверии поединка против команды Италии. Ее старт запланирован на 17:30 по Киеву.

Матч между сборными Украины и Италии состоится завтра в 21:45.

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