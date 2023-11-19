Национальная сборная Украины
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Прямая онлайн трансляция пресс-конференции Сергея Реброва перед матчем против Италии
Наставник "сине-желтых" ответит на вопросы журналистов
УАФ/Павло Кубанов
Сегодня, 19 ноября, запланированы традиционные предматчевые медийные мероприятия сборной Украины.
В том числе Сергей Ребров проведет пресс-конференцию в преддверии поединка против команды Италии. Ее старт запланирован на 17:30 по Киеву.
Матч между сборными Украины и Италии состоится завтра в 21:45.
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