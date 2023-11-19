Прямая онлайн трансляция пресс-конференции Сергея Реброва перед матчем против Италии

Сегодня, 19 ноября, запланированы традиционные предматчевые медийные мероприятия сборной Украины.

В том числе Сергей Ребров проведет пресс-конференцию в преддверии поединка против команды Италии. Ее старт запланирован на 17:30 по Киеву.

Матч между сборными Украины и Италии состоится завтра в 21:45.