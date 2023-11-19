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Национальная сборная Украины

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Гарантировано. Украина сыграет в плей-офф квалификации Евро-2024 в случае не победы над Италией. Возможны два пути

Национальная сборная Украины
Обновлено

Путь Дивизиона А или путь Дивизиона В

Гарантировано. Украина сыграет в плей-офф квалификации Евро-2024 в случае не победы над Италией. Возможны два пути

Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол

UA-Футбол
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Новина українською

Сборной Украины гарантирован плей-офф отбора к Евро-2024 в случае не выхода из квалификационной группы. То есть, если не будет победы над Италией 20-го ноября.

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Украина дождалась благоприятного стечения обстоятельств в других квалификационных группах. Будучи шестой по рейтингу Лиги наций Дивизиона В, Украине нужен был прямой выход на Евро-2024 минимум двух команд, которые выше. Первой была Шотландия, второй ныне стала Сербия.

Теперь в случае поражения от Италии Украина весной сыграет в плей-офф. Плей-офф предполагает формат "финала четырех", где будет полуфинал из одного матча и финал (также один матч). По одной из четырех команд каждого пути плей-офф (А, В и С) выйдет на Евро-2024.

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Украина может быть в плей-офф В, где потенциальными соперниками являются Израиль, Босния и Герцеговина и Финляндия. Или в плей-офф А, где уже есть Польша, будет кто-то из пары Уэльс/Хорватия, а также Эстония.

Если из группы на Евро-2024 не выйдет Чехия (в случае поражения от Молдовы в последнем матче группы, 20.11.2023), Украина точно останется в Дивизионе В. В противном случае будет жребий между тремя участниками – не победителями групп Лиги наций плей-офф от Дивизиона В о переходе в Дивизион А. Вероятность оказаться в Дивизионе А при жеребьевке – 33.33 процента.

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Плей-офф отбора к Евро-2024 запланирован на март 2024-го года.

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Украина отбор на Евро-2024
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1 голосов
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
19.11.2023 в 19:10
Уэльс без Бэйла вряд ли сильнее того же Израиля, а вот с поляками, если наберут форму, будет непросто
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Комментарии 13
Джим Слэйд (Харьков)
19.11.2023 в 19:10
Уэльс без Бэйла вряд ли сильнее того же Израиля, а вот с поляками, если наберут форму, будет непросто
Ответить
0
0
Mariupol_ua (Мариуполь)
19.11.2023 в 18:21
Ну теперь сборники узнав такую новость, играть будут с Италией не напрягаясь. Плей-офф есть и хорошо. Соперники там вполне проходимые.
sticker
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androma (Вересневе)
19.11.2023 в 18:23
Тем более надо рисковать и не доводить до плей-оф
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1
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MaximSK (Киев)
19.11.2023 в 18:30
Не должно сильно расслабит, потому что если попадем в Лигу А (вероятность 33.33%), будет очень трудно пройти сперва Уэльс, а потом Польшу (не верю что они не пройдут Эстонию), оба матча будет в гостях.
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1
0
androma (Вересневе)
19.11.2023 в 18:16
Ну і ну. Рідкісний випадок коли підвищуватись на вищий рівень дуже і дуже не хочеться.
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0
0
MaximSK (Киев)
19.11.2023 в 18:16
Хорошо, что есть план Б у нас, но важно не попасть в плей-офф Лиги А, потому что сперва придется играть в гостях с Уэльсом, а потом с Польшей. В Лиге B тоже непросто, но шансов там намного больше, хоть обратно там мы играем в гостях.
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0
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androma (Вересневе)
19.11.2023 в 18:27
Вряд ли в Израиле будет игра, скорее в Германии
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0
0
MaximSK (Киев)
19.11.2023 в 18:32
Причем тут Израиль вообще? Если мы попадем в Лигу В, то есть шанс что мы попадем на Израиль, если матч будет на нейтральном поле, было бы хорошо.
 
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scorpius (Ck)
19.11.2023 в 17:57
"в случае поражения от Италии Украина весной сыграет в плей-офф" А если ничья?
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0
0
Vetgame
19.11.2023 в 18:02
Ничья оставляет на третьем месте
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1
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Siren05 (Мариуполь)
19.11.2023 в 18:09
А если выиграет у Италии - вообще труба!? ( Чеферин не простит! )
 
2
1
Зритель (Харьков)
19.11.2023 в 18:05
При ничьей - тоже плей-офф.
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2
0
avatar
scorpius (Ck)
19.11.2023 в 18:24
Чуть напрягают эти притрушенные правила, без них было проще и понятней
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1
0

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