Гарантировано. Украина сыграет в плей-офф квалификации Евро-2024 в случае не победы над Италией. Возможны два пути

Сборной Украины гарантирован плей-офф отбора к Евро-2024 в случае не выхода из квалификационной группы. То есть, если не будет победы над Италией 20-го ноября.

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Украина дождалась благоприятного стечения обстоятельств в других квалификационных группах. Будучи шестой по рейтингу Лиги наций Дивизиона В, Украине нужен был прямой выход на Евро-2024 минимум двух команд, которые выше. Первой была Шотландия, второй ныне стала Сербия.

Теперь в случае поражения от Италии Украина весной сыграет в плей-офф. Плей-офф предполагает формат "финала четырех", где будет полуфинал из одного матча и финал (также один матч). По одной из четырех команд каждого пути плей-офф (А, В и С) выйдет на Евро-2024.

Украина может быть в плей-офф В, где потенциальными соперниками являются Израиль, Босния и Герцеговина и Финляндия. Или в плей-офф А, где уже есть Польша, будет кто-то из пары Уэльс/Хорватия, а также Эстония.

Если из группы на Евро-2024 не выйдет Чехия (в случае поражения от Молдовы в последнем матче группы, 20.11.2023), Украина точно останется в Дивизионе В. В противном случае будет жребий между тремя участниками – не победителями групп Лиги наций плей-офф от Дивизиона В о переходе в Дивизион А. Вероятность оказаться в Дивизионе А при жеребьевке – 33.33 процента.

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Плей-офф отбора к Евро-2024 запланирован на март 2024-го года.