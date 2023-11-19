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Степаненко: Ментально все готовы к Италии. У нас много игроков, которые играли матчи такого уровня

Национальная сборная Украины
Обновлено

Настоящий бой уже завтра

Степаненко: Ментально все готовы к Италии. У нас много игроков, которые играли матчи такого уровня

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Капитан сборной Украины Тарас Степаненко рассказал на предматчевой пресс-конференции не испытывает ли робости перед таким важным поединком с Италией.

У нас много игроков, которые играли матчи такого уровня. Поэтому ментально все готовы. Мы не можем сказать, что этот матч апогей чего-то. Это больше идет от СМИ. Но этот процесс, работа в течение всего года, привели нас к тому, что каждый матч дал нам возможность завтра играть решающий поединок. Каждая игра в отборе была ответственной. Завтра нас ждет просто еще один матч отбора на пути к Евро. Только нужно больше концентрации и уверенности в своих силах.


Матч Квалификации на Евро-2024 Украина - Италия состоится 20 ноября в Леверкузене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Тарас Степаненко Национальная сборная Украины Евро 2024
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Источник:
УАФ
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