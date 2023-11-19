Степаненко: Ментально все готовы к Италии. У нас много игроков, которые играли матчи такого уровня

Капитан сборной Украины Тарас Степаненко рассказал на предматчевой пресс-конференции не испытывает ли робости перед таким важным поединком с Италией.

У нас много игроков, которые играли матчи такого уровня. Поэтому ментально все готовы. Мы не можем сказать, что этот матч апогей чего-то. Это больше идет от СМИ. Но этот процесс, работа в течение всего года, привели нас к тому, что каждый матч дал нам возможность завтра играть решающий поединок. Каждая игра в отборе была ответственной. Завтра нас ждет просто еще один матч отбора на пути к Евро. Только нужно больше концентрации и уверенности в своих силах.