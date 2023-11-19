Ребров: Вы увидите мотивацию игроков, когда они выйдут на поле с флагами Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции:

- Кого вы хотели бы увидеть в своем составе из сборной Италии?

- Я очень уважаю сборную Италии, но я верю в своих ребят. Мне не нужны игроки из Италии. У нас очень хороший коллектив. Но мы все понимаем силу итальянской команды, где собраны лучшие игроки со всего мира. Мы уважаем соперников, но я очень рад работать со своими ребятами.

- Насколько ответственным является поединок против такой команды, как Италия?

- Одно дело - играть с Мальтой и Северной Македонией, при всем уважении к этим странам. Другое дело - играть с Англией или Италией. Конечно, это не только ответственность, но и возможность показать себя. Я думаю, мы хорошо провели домашнюю игру с Англией. А вот на выезде с Италией, по моему мнению, мы сделали много ошибок. Поэтому завтра мы должны быть более сконцентрированными, ответственными.

- Завтрашний матч будет для вас подобен финалу. Что будет означать для вас и вашей страны участие в финальном турнире Евро, который будет проходить тоже здесь, в Германии?

- Я всегда говорил, что нас поддерживают во всех странах и городах, где мы играем. Помню атмосферу во время товарищеского матча, который мы играли в Бремене. Сейчас будет так же. Мы очень рады, что нас так поддерживают. Я уверен, что украинцы, которые проживают здесь, поддержат нас. Думаю, завтра будет замечательная атмосфера.

- Какие месседжи вы посылаете миру, выступая на такой арене?

- Сейчас людям в нашей стране очень тяжело. Я всегда говорил, что мы играем для наших людей, которые нуждаются в поддержке. Сейчас, после того, как уже полтора года продолжается война, им всем не хватает эмоций. Большой спорт, такой как футбол может их дать.

Также наставник ответил на вопрос, встречался ли он с президентом перед игрой:

"Пока нет, думаю, у него сейчас более важные вопросы. Конечно, он желал нам удачи, всегда поддерживает, когда я с ним разговариваю. Он очень интересуется футболом, но у него более важные проблемы для решения, и мы это понимаем. И, как я уже говорил, мы играем не для Зеленского, а для всех наших людей, которые нас поддерживают. Все игроки, которые сейчас в национальной команде, они готовы к завтрашней игре", - сказал Ребров.

Матч Украина - Италия состоится 20 ноября в 21.45.