Сегодня сборная Украины может узнать путь плей-офф, по которому будет идти в случае не победы над Италией

Сегодня, двадцатого ноября, состоится решающий матч в борьбе за вторую строчку квалификационной группы С – Украина против Италии. Обе команды имеют поровну очков (по 13), но Италия обладает преимуществом в личных встречах. Следовательно, ей для прямого выхода на чемпионат Европы нужна любая победа или любая ничья. Украине же для выхода нужна лишь победа (с любым счетом).

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Если этой победы не будет, Украина гарантированно продолжит квалификацию уже в плей-офф Лиги наций – альтернативный путь на Евро. Там есть варианты оказаться на пути А или на пути В. Это зависит от нескольких нюансов.

Если сегодня Молдова победит Чехию в группе Е, то Украина гарантированно останется в плей-офф Дивизиона В, ведь слот Дивизиона А будет занят Польшей, Уэльсом\Хорватией, Чехией и Эстонией.

Если же Молдова не победит и Чехия выйдет на чемпионат Европы из квалификационной группы, у Украины останется вариант перехода в Дивизион А к Польше, Уэльсу\Хорватии и Эстонии. Тогда ту сборную, которая перейдет из Дивизиона В в Дивизион А, определят жребием среди трех не победителей групп Лиги наций: Финляндии, Украины и Исландии.

Плей-офф А и В отбора к Евро-2024 по состоянию на сейчас выглядит так:

А1. Польша - Эстония;

А2. Уэльс/Хорватия - Финляндия/Украина/Исландия.

В1 . Израиль - Финляндия/Украина/Исландия;

. Израиль - Финляндия/Украина/Исландия; В2. Босния и Герцеговина - Финляндия/Украина/Исландия.

В плей-офф сборные играют по одному матчу в полуфинале, победители выходят в финал, где также сыграют один матч. Победитель каждого Дивизиона выходит на Евро-2024. Полуфиналы проходят на полях сборных с высшим рейтингом Лиги наций. То есть, при выходе в плей-офф Украина в полуфинале точно будет играть в гостях. Хозяин финала определяется по жребию.

Даты плей-офф – 21-го и 26-го марта 2024-го года.

Фото - UA-Футбол