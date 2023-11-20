Кирилл Ковальчук: Италия будет контролировать мяч, а Украина будет играть на контратаках

Бывший полузащитник "Черноморца" и сборной Украины Кирилл Ковальчук поделился ожиданиями от решающего поединка сине-желтых в отборе Евро-2024 против Италии.

- Надеемся на победу, потому что пройти такой длинный путь, находиться на второй позиции или делить ее с итальянцами и если в последнем туре что-то пойдет не так - будет очень неприятно не добыть прямую путевку. Будет большое разочарование. Поэтому очень хочется этого избежать. Но это футбол. Наша сборная очень неплохо выглядела в большинстве матчей этого турнира, демонстрировала достойный футбол. Несмотря на то, что все матчи провела на выезде. Поэтому для нас это тоже уже победа.

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- Что скажешь о нынешней сборной Италии?

- По их последнему матчу мы видели, что Северная Македония забила им дважды, пусть и проиграла. Мы тоже можем забить. Италия очень сильная. Кто-то говорит, что у них кризис, я его не вижу.

- Нам нужна исключительно победа, итальянцев же устроит и ничья. Это может стать проблемой?

- Не думаю, что итальянцы будут играть на удержание.

- Какого футбола нам следует ждать?

- Соперник будет контролировать мяч, мы будем играть на контратаках. Уверен, что мы не будем играть первым номером. Многое будет зависеть от нашей группы атаки, насколько удачно у них будет удаваться выход в контратаки.

- У нас прогнозируемый состав или какие-то позиции сейчас вызывают вопросы?

- Это будет решение Сергея Реброва, но, думаю, будут играть те, кого мы все и ждем. Вряд ли будут сюрпризы.

- Что может стать ключевым фактором победы?

- Правильная реализация контратак, игра наших крайних нападающих. Моменты у нас точно будут, но нужно будет забивать, - рассказал Ковальчук.