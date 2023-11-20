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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Известно, на какие корзины претендует сборная Украины в случае выхода на Евро-2024. Доступны две самые низкие

Национальная сборная Украины
Обновлено

Третья или четвертая

Известно, на какие корзины претендует сборная Украины в случае выхода на Евро-2024. Доступны две самые низкие

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

UA-Футбол
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Основная часть квалификации Евро-2024 стремительно подходит к завершению. Остались два игровых дня. Вырисовывается картина перед жеребьевкой группового раунда, которая состоится второго декабря 2023-го года.

О составе корзин по состоянию на сейчас – ЗДЕСЬ

Также известно, на какие позиции может претендовать Украина в случае выхода на Евро-2024. Вариантов два: третья корзина или четвертая корзина.

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Если будет победа над Италией и прямой выход на чемпионат Европы, Украина при жеребьевке будет находиться в третьей корзине.

Если Украина выйдет на чемпионат Европы через плей-офф (подробно объясняли – ЗДЕСЬ), то будет представителем четвертой корзины.

Добавим, что решающий матч группового раунда состоится сегодня, двадцатого ноября, в 21:45 против Италии.

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Источник:
UA-Футбол
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