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Улыбки и концентрация. ФОТОрепортаж с предматчевой тренировки Украины перед Италией
Подготовка к решающей игре
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Двадцатое ноября 2023-го года – очень ответственный день для сборной Украины. Сегодня она проведет один из важнейших матчей в своей истории, который определит итог квалификационной кампании в групповом раунде – будет или не будет прямой выход на чемпионат Европы 2024. Накануне команда Сергея Реброва провела открытую для прессы тренировку. Поэтому улыбки, но одновременно и концентрацию, видел фотокорреспондент UA-Футбол Михаил Лозовой.
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