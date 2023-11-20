Улыбки и концентрация. ФОТОрепортаж с предматчевой тренировки Украины перед Италией

Двадцатое ноября 2023-го года – очень ответственный день для сборной Украины. Сегодня она проведет один из важнейших матчей в своей истории, который определит итог квалификационной кампании в групповом раунде – будет или не будет прямой выход на чемпионат Европы 2024. Накануне команда Сергея Реброва провела открытую для прессы тренировку. Поэтому улыбки, но одновременно и концентрацию, видел фотокорреспондент UA-Футбол Михаил Лозовой.

Фотогалерея