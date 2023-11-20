Таловеров: Уверен, что трибуны Бай-Арены будут сине-желтыми

Защитник сборной Украины Максим Таловеров поделился своими мыслями от пребывания в Леверкузене, где будет сыгран матч отбора Евро-2024 против Италии.

"Газон очень хороший. Атмосфера также ощущается супер. Мы понимаем почему на таких газонах выигрывается почти каждый матч. Это супер, уже настраиваемся на завтра (комментарий записывался 19 ноября - прим.). Настроение у команды боевое.

Мы хотим, чтобы трибуны "Бай-Арены" были сине-желтые. Уверен, что так и будет. Чувствуется, что команда хочет порадовать своих болельщиков. Каждый уже говорил, что это наша цель и будем делать все возможное", - сказал Таловеров.