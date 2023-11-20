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Таловеров: Уверен, что трибуны Бай-Арены будут сине-желтыми

Национальная сборная Украины

Сборная Украины будет иметь поддержку своих болельщиков

Таловеров: Уверен, что трибуны Бай-Арены будут сине-желтыми

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською
Новина українською

Защитник сборной Украины Максим Таловеров поделился своими мыслями от пребывания в Леверкузене, где будет сыгран матч отбора Евро-2024 против Италии.

"Газон очень хороший. Атмосфера также ощущается супер. Мы понимаем почему на таких газонах выигрывается почти каждый матч. Это супер, уже настраиваемся на завтра (комментарий записывался 19 ноября - прим.). Настроение у команды боевое.

Мы хотим, чтобы трибуны "Бай-Арены" были сине-желтые. Уверен, что так и будет. Чувствуется, что команда хочет порадовать своих болельщиков. Каждый уже говорил, что это наша цель и будем делать все возможное", - сказал Таловеров.

Ранее стало известно, что Таловеров - вне заявки сборной на игру против итальянцев.

Матч Украина - Италия состоится сегодня, 20 ноября в Леверкузене и начнется в 21:45 по Киеву.

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Украина Италия Максим Таловеров отбор на Евро-2024
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Источник:
канал УАФ на YouTube
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