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Таловеров: Уверен, что трибуны Бай-Арены будут сине-желтыми
Сборная Украины будет иметь поддержку своих болельщиков
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Защитник сборной Украины Максим Таловеров поделился своими мыслями от пребывания в Леверкузене, где будет сыгран матч отбора Евро-2024 против Италии.
"Газон очень хороший. Атмосфера также ощущается супер. Мы понимаем почему на таких газонах выигрывается почти каждый матч. Это супер, уже настраиваемся на завтра (комментарий записывался 19 ноября - прим.). Настроение у команды боевое.
Мы хотим, чтобы трибуны "Бай-Арены" были сине-желтые. Уверен, что так и будет. Чувствуется, что команда хочет порадовать своих болельщиков. Каждый уже говорил, что это наша цель и будем делать все возможное", - сказал Таловеров.
Ранее стало известно, что Таловеров - вне заявки сборной на игру против итальянцев.
Матч Украина - Италия состоится сегодня, 20 ноября в Леверкузене и начнется в 21:45 по Киеву.
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