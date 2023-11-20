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Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия
"Без Украины нет футбольного Евро" (с)
Фото - Микола Васильков
Известный ведущий Николай Васильков, блогер Дмитрий Дубас вместе с волонтерами под брендом Гуманитарный штаб "Рестовратор. Картофельное войско" готовят общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия.
Волонтеры привлекли к пиар-кампании футболистов сборной Украины. Они вместе продвигают мерч акции среди фанатов с целью сбора донатов на покупку турникетов штурмовой бригаде Токмакского направления и медицинской части ССО под Купянском.
Авторство логотипов принадлежит спортивному журналисту Леониду Веселкову, визуальную разработку выполнил львовский художник Андрей Ярмоленко. В понедельник на марше фанатов под руководством болельщицкой организацвї UA-SUPPORT.DE будет развернут большой баннер перед стадионом "БайАрена" в Леверкузене.
Напомним, матч Украина - Италия состоится в 21:45.
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