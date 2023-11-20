  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия

Национальная сборная Украины

"Без Украины нет футбольного Евро" (с)

Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия

Фото - Микола Васильков

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Известный ведущий Николай Васильков, блогер Дмитрий Дубас вместе с волонтерами под брендом Гуманитарный штаб "Рестовратор. Картофельное войско" готовят общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия.

Читайте такжеГарантировано. Украина сыграет в плей-офф квалификации Евро-2024 в случае не победы над Италией. Возможны два пути

Волонтеры привлекли к пиар-кампании футболистов сборной Украины. Они вместе продвигают мерч акции среди фанатов с целью сбора донатов на покупку турникетов штурмовой бригаде Токмакского направления и медицинской части ССО под Купянском.

Авторство логотипов принадлежит спортивному журналисту Леониду Веселкову, визуальную разработку выполнил львовский художник Андрей Ярмоленко. В понедельник на марше фанатов под руководством болельщицкой организацвї UA-SUPPORT.DE будет развернут большой баннер перед стадионом "БайАрена" в Леверкузене.

Напомним, матч Украина - Италия состоится в 21:45.

Фотогалерея

Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия - фото 1Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия - фото 2Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия - фото 3Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия - фото 4Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия - фото 5Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия - фото 6Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия - фото 7Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия - фото 8Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия - фото 9Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия - фото 10Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия - фото 11Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия - фото 12Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия - фото 13Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия - фото 14Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия - фото 15Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия - фото 16Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия - фото 17Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия - фото 18Волонтеры готовят в Леверкузене общественную акцию, посвященную матчу Украина - Италия - фото 19
По теме
yellow-arrow
Таловеров: Уверен, что трибуны Бай-Арены будут сине-желтыми
yellow-arrow
Минус трое. Ребров объявил заявку на решающий поединок против Италии
yellow-arrow
Улыбки и концентрация. ФОТОрепортаж с предматчевой тренировки Украины перед Италией
Украина Италия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости