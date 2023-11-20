"Нам нечего терять". Шевченко - о поединке Украины с Италией

Бывший футболист и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями накануне матча сине-желтых против Италии в отборе на Евро-2024.

– Это очень важный матч, действительно. Эта игра – гораздо больше, чем просто матч. Несмотря на войну, несмотря на необходимость играть на выезде и со всеми трудностями, которые мы испытываем внутри страны, команда все еще работает и находится в хорошем состоянии.

Естественно, произошла смена поколений, у нас есть хорошие игроки, такие как Мудрик, Судаков и Цыганков. Ребров отлично справился в сложной ситуации. Он принес свою философию, и команда восстановилась. На данном этапе нам нечего терять, но это не значит, что мы удовлетворены достигнутым.

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– Кого вы боитесь в сборной Италии?

– Я боюсь команды в целом больше, чем отдельных людей. И у Лучано Спаллетти тоже много мотивации. Я очень уважаю Лучано, он очень хороший тренер, один из лучших, и он, безусловно, захочет вернуть Италию на вершину после разочарования из-за невыхода на ЧМ-2022. Сборная Италии сильна психологически и обладает качественными игроками. Эта квалификация для них также имеет большое значение, но мы готовы бороться, - поделился Шевченко.

Матч Украина - Италия пройдет сегодня, 20 ноября в Леверкузене. Начало - в 21:45 по Киеву.