  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Нам нечего терять". Шевченко - о поединке Украины с Италией
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Нам нечего терять". Шевченко - о поединке Украины с Италией

Национальная сборная Украины

Решающая игра уже сегодня

"Нам нечего терять". Шевченко - о поединке Украины с Италией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Бывший футболист и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями накануне матча сине-желтых против Италии в отборе на Евро-2024.

– Это очень важный матч, действительно. Эта игра – гораздо больше, чем просто матч. Несмотря на войну, несмотря на необходимость играть на выезде и со всеми трудностями, которые мы испытываем внутри страны, команда все еще работает и находится в хорошем состоянии.

Естественно, произошла смена поколений, у нас есть хорошие игроки, такие как Мудрик, Судаков и Цыганков. Ребров отлично справился в сложной ситуации. Он принес свою философию, и команда восстановилась. На данном этапе нам нечего терять, но это не значит, что мы удовлетворены достигнутым.

Читайте такжеКонопля: Будем делать все возможное и невозможное ради победы с Италией

– Кого вы боитесь в сборной Италии?

– Я боюсь команды в целом больше, чем отдельных людей. И у Лучано Спаллетти тоже много мотивации. Я очень уважаю Лучано, он очень хороший тренер, один из лучших, и он, безусловно, захочет вернуть Италию на вершину после разочарования из-за невыхода на ЧМ-2022. Сборная Италии сильна психологически и обладает качественными игроками. Эта квалификация для них также имеет большое значение, но мы готовы бороться, - поделился Шевченко.

Матч Украина - Италия пройдет сегодня, 20 ноября в Леверкузене. Начало - в 21:45 по Киеву.

По теме
yellow-arrow
Спаллетти не включил пять игроков в заявку сборной Италии на матч против Украины
yellow-arrow
Украина - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
yellow-arrow
Сборная Украины определилась с формой на матч с Италией - ФОТО
Андрей Шевченко Украина Италия отбор на Евро-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости