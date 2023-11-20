Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Нам нечего терять". Шевченко - о поединке Украины с Италией
Решающая игра уже сегодня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший футболист и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями накануне матча сине-желтых против Италии в отборе на Евро-2024.
– Это очень важный матч, действительно. Эта игра – гораздо больше, чем просто матч. Несмотря на войну, несмотря на необходимость играть на выезде и со всеми трудностями, которые мы испытываем внутри страны, команда все еще работает и находится в хорошем состоянии.
Естественно, произошла смена поколений, у нас есть хорошие игроки, такие как Мудрик, Судаков и Цыганков. Ребров отлично справился в сложной ситуации. Он принес свою философию, и команда восстановилась. На данном этапе нам нечего терять, но это не значит, что мы удовлетворены достигнутым.
– Кого вы боитесь в сборной Италии?
– Я боюсь команды в целом больше, чем отдельных людей. И у Лучано Спаллетти тоже много мотивации. Я очень уважаю Лучано, он очень хороший тренер, один из лучших, и он, безусловно, захочет вернуть Италию на вершину после разочарования из-за невыхода на ЧМ-2022. Сборная Италии сильна психологически и обладает качественными игроками. Эта квалификация для них также имеет большое значение, но мы готовы бороться, - поделился Шевченко.
Матч Украина - Италия пройдет сегодня, 20 ноября в Леверкузене. Начало - в 21:45 по Киеву.
Популярное сейчас
- Украина - Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024
- Украина гарантировала себе плей-офф, определились сеяные команды на Евро-2024. Главные новости за 19 ноября
- Известны сборные, которые будут в первой корзине при жеребьевке Евро-2024
- Шанс номер два. Сегодня Украина может получить гарантию плей-офф отбора Евро-2024 на случай не победы над Италией
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО