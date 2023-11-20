Украина - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Время решающего матча наступило. Противостояние прямых конкурентов за прямой выход на чемпионат Европы. Итальянцев устроит любая победа и любая ничья, украинцев – только победа. Обе сборные также имеют запасной путь в виде плей-офф, но настроены бороться именно за прямой выход.

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Матч отбора Евро-2024 состоится во вторник, двадцатого ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO и региональных каналах Общественного (кроме ОТТ).

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 1