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Украина - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Украина - Италия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
Время решающего матча наступило. Противостояние прямых конкурентов за прямой выход на чемпионат Европы. Итальянцев устроит любая победа и любая ничья, украинцев – только победа. Обе сборные также имеют запасной путь в виде плей-офф, но настроены бороться именно за прямой выход.
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Матч отбора Евро-2024 состоится во вторник, двадцатого ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO и региональных каналах Общественного (кроме ОТТ).
Отбор к Евро-2024
Украина - Италия
Трансляция - MEGOGO Футбол 1
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