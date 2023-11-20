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Миколенко: Мы не ходили пешком в первом матче с итальянцами
Защитник сборной Украины вспомнил игру на "Сан-Сиро"
Фото: УАФ
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вспомнил первый матч против Италии и поделился ожиданиями от новой встречи.
– Мы все еще в игре. Это самое важное для нас. На последнем собрании был разговор с главным тренером. Он сказал, что когда состоялась жеребьевка нашей группы "смерти", никто даже не рассчитывал, что мы будем до последнего матча бороться за выход на Евро. Я считаю, что если мы до последнего матча в игре и все в наших руках, то, подытоживая последние 7 игр, мы хорошо выступили.
– Мы стали сильнее с матча с Италией (1:2) в сентябре?
- Это только игра покажет. Мы играли тогда второй матч подряд против топ-команды, и было тяжело даже не физически, а морально восстановиться. Тем более мы играли на "Сан-Сиро".
– Тогда было сложно выдержать динамику, которую предложили итальянцы. Думаешь из-за того, что это была вторая игра?
– Мы в каждой игре стараемся отдавать все силы. С итальянцами мы не ходили пешком, статистика это показывает. Мы старались как можно больше отдавать себя на поле. Думаю, что это тяжеловато, когда ты играешь вторую игру на таком уровне.
– Теперь уже итальянцы будут играть вторую игру. Это наше преимущество?
– Думаю, да. Но это пока на бумаге написано. Посмотрим, как будет в игре.
– Какое на тебя впечатление произвела Италия в том матче?
– Они очень агрессивно, большим количеством игроков атаковали наши зоны и поэтому появлялось пространство на флангах, поэтому они легче разгоняли атаки. Это я говорю со своей позиции.
– Как ты считаешь, что будет решающим для нас в этом матче?
– Я не знаю. Не знаю, не скажу Вам (улыбается).
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