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Сборная Украины перед игрой с Италией прогулялась по Леверкузену
Сине-желтые совершили традиционную прогулку
Фото: УАФ
Сегодня, 20 ноября сборная Украины проведет решающий матч против Италии в рамках отбора на Евро-2024.
Утром делегация сине-желтых совершила получасовую прогулку по скверу, который расположен неподалеку от отеля на стадионе "Бай-Арена" в Леверкузене. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Поединок Украина - Италия начнется в 21:45 по киевскому времени. На сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
Накануне национальные команды определились с цветами формы на поединок.
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