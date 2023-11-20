Сборная Украины перед игрой с Италией прогулялась по Леверкузену

Сегодня, 20 ноября сборная Украины проведет решающий матч против Италии в рамках отбора на Евро-2024.

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Утром делегация сине-желтых совершила получасовую прогулку по скверу, который расположен неподалеку от отеля на стадионе "Бай-Арена" в Леверкузене. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Поединок Украина - Италия начнется в 21:45 по киевскому времени. На сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Накануне национальные команды определились с цветами формы на поединок.