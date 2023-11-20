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Миколенко: Мой ассист с Португалией в 2019-м - лучший в карьере
Так бы и сегодня
УАФ
Защитник
– Мы играли с Португалией (2:1) за выход из группы на Евро-2020. Если бы мы выиграли – выходили бы, ничья – еще было бы под вопросом. Тогда они были действующими чемпионами Европы. И ничего, выиграли. Мы очень хорошо тогда играли.
Тогда у Тараса (Степаненко) была красная карточка, немного игра изменилась. Мы выстояли на последних минутах и вышли на Евро. Надеюсь, на этот раз будет так же.
– В этой игре у тебя получился хороший ассист. Почти идеален.
- Самый лучший.
– Считаешь, что лучший в карьере?
– Да.
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