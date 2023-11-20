Миколенко: Мой ассист с Португалией в 2019-м - лучший в карьере

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко перед решающим матчем отбора к Евро-2024 с Италией вспомнил игру с Португалией (2:1) в рамках квалификации к предыдущему чемпионату Европы.

– Мы играли с Португалией (2:1) за выход из группы на Евро-2020. Если бы мы выиграли – выходили бы, ничья – еще было бы под вопросом. Тогда они были действующими чемпионами Европы. И ничего, выиграли. Мы очень хорошо тогда играли.

Тогда у Тараса (Степаненко) была красная карточка, немного игра изменилась. Мы выстояли на последних минутах и вышли на Евро. Надеюсь, на этот раз будет так же.

– В этой игре у тебя получился хороший ассист. Почти идеален.

- Самый лучший.

– Считаешь, что лучший в карьере?

– Да.