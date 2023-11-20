Сваток, Конопля и Довбик выйдут в старте Украины на Италию

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины проведет свой последний матч в отборочной группе Евро-2024 против Италии. Нашей команде для прямого выхода из группы необходима победа.

Матч начнется в 21:45 и уже известны стсартовые составы команд.

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Украина: Трубин, Миколенко, Забарный, Сваток, Конопля, Степаненко, Зинченко, Судаков, Мудрик, Цыганков, Довбик

Запасные: Бущан, Ризнык, Бондарь, Сидорчук, Малиновский, Яремчук, Сикан, Пихаленок, Тымчик, Зубков, Дубинчак, Матвиенко

Италия: Доннарумма, Димарко, Буонджорно, Ачерби, Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Фраттези, Кьеза, Дзаньоло, Распадори

Запасные: Проведел, Викарио, Гатти, Бираги, Бонавентура, Скамакка, Кен, Дармиан, Кристанте, Политано, Эль-Шаарави, Манчини

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча.