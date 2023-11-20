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Национальная сборная Украины

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Сваток, Конопля и Довбик выйдут в старте Украины на Италию

Национальная сборная Украины
Обновлено

Стартовые составы команд

Сваток, Конопля и Довбик выйдут в старте Украины на Италию

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською
Новина українською

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины проведет свой последний матч в отборочной группе Евро-2024 против Италии. Нашей команде для прямого выхода из группы необходима победа.

Матч начнется в 21:45 и уже известны стсартовые составы команд.

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Украина: Трубин, Миколенко, Забарный, Сваток, Конопля, Степаненко, Зинченко, Судаков, Мудрик, Цыганков, Довбик

Запасные: Бущан, Ризнык, Бондарь, Сидорчук, Малиновский, Яремчук, Сикан, Пихаленок, Тымчик, Зубков, Дубинчак, Матвиенко

Италия: Доннарумма, Димарко, Буонджорно, Ачерби, Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Фраттези, Кьеза, Дзаньоло, Распадори

Запасные: Проведел, Викарио, Гатти, Бираги, Бонавентура, Скамакка, Кен, Дармиан, Кристанте, Политано, Эль-Шаарави, Манчини

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча.

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Комментарии
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vlotko (Броди)
20.11.2023 в 20:45
Сваток ??? Великі сумніви, у Караваєва травма?
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Комментарии 4
vlotko (Броди)
20.11.2023 в 20:45
Сваток ??? Великі сумніви, у Караваєва травма?
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C_Ballack (Днепр)
20.11.2023 в 20:49
Главное что все вокруг лучше тренера знают как надо
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Vetgame
20.11.2023 в 20:50
Караваев не заявлен
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1
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Джим Слэйд (Харьков)
20.11.2023 в 21:25
А кто, если не Сваток? Матвиенко в последнее время в отвратительной форме, Бондарь скорее правый центральный
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