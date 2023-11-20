На матче Украина - Италия аншлаг. 7 тысяч итальянцев поддержат свою команду на стадионе

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины проведет свой последний матч в отборочной группе Евро-2024 против Италии. Нашей команде для прямого выхода из группы необходима победа.

Поединок состоится в Германии на БайАрене, которая вмещает около 30 тысяч зрителей.

Как сообщает УАФ, на матче ожидается аншлаг.

При этом, по данным итальянских СМИ, на матче свою сборную будут поддерживать порядка 7 тысяч итальянских болельщиков.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча.