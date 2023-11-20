Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На матче Украина - Италия аншлаг. 7 тысяч итальянцев поддержат свою команду на стадионе
Решающий матч группы
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сегодня, 20 ноября,
Поединок состоится в Германии на БайАрене, которая вмещает около 30 тысяч зрителей.
Как сообщает УАФ, на матче ожидается аншлаг.
При этом, по данным итальянских СМИ, на матче свою сборную будут поддерживать порядка 7 тысяч итальянских болельщиков.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча.
Популярное сейчас
- Жеребьевка плей-офф ЕВРО 2024: Все, что вам нужно знать
- Минус трое. Ребров объявил заявку на решающий поединок против Италии
- От помощника сантехника до Царя: как сын украинского военнопленного стал легендой Серии А
- Гарантировано. Украина сыграет в плей-офф квалификации Евро-2024 в случае не победы над Италией. Возможны два пути
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО