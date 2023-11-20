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Луческу посетил матч Украина - Италия. ФОТО

Национальная сборная Украины

Интересно, за кого болеет

Луческу посетил матч Украина - Италия. ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня, 20 ноября, сборная Украины проводит свой последний матч в отборочной группе Евро-2024 против Италии. Нашей команде для прямого выхода из группы необходима победа

Счет к перерыву 0:0.

А На трибунах стадиона "Бай-Арена" в Леверкузене был замечен бывший тренер "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу.

Отметим, что 78-летний специалист покинул киевский клуб в начале ноября.

Луческу посетил матч Украина - Италия. ФОТО - изображение 1

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча.

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