Луческу посетил матч Украина - Италия. ФОТО

Сегодня, 20 ноября, с борная Украины проводит свой последний матч в отборочной группе Евро-2024 против Италии. Нашей команде для прямого выхода из группы необходима победа

Счет к перерыву 0:0.

А На трибунах стадиона "Бай-Арена" в Леверкузене был замечен бывший тренер "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу.

Отметим, что 78-летний специалист покинул киевский клуб в начале ноября.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча.