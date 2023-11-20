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Луческу посетил матч Украина - Италия. ФОТО
Интересно, за кого болеет
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 20 ноября, с
Счет к перерыву 0:0.
А На трибунах стадиона "Бай-Арена" в Леверкузене был замечен бывший тренер "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу.
Отметим, что 78-летний специалист покинул киевский клуб в начале ноября.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча.
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