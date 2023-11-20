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Фанаты Украины на матче с Италией развернули баннер Free Azov. ФОТО
Ко второму тайму ничья 0:0
Сегодня, 20 ноября,
Счет к перерыву 0:0.
Украинские болельщики в своем фан-секторе поддержали пленных бойцов полка Азов, разместив баннер с надписью "Free Azov".
Free Azov banner in the Ukraine fan sector ???????? pic.twitter.com/ynuHCWEX3j— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 20, 2023
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча.
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