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Национальная сборная Украины

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Фанаты Украины на матче с Италией развернули баннер Free Azov. ФОТО

Национальная сборная Украины

Ко второму тайму ничья 0:0

Фанаты Украины на матче с Италией развернули баннер Free Azov. ФОТО

Новина українською
Новина українською

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины проводит свой последний матч в отборочной группе Евро-2024 против Италии. Нашей команде для прямого выхода из группы необходима победа

Счет к перерыву 0:0.

Украинские болельщики в своем фан-секторе поддержали пленных бойцов полка Азов, разместив баннер с надписью "Free Azov".

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча.

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