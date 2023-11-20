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Украина - в плей-офф отбора Евро-2024. Возможны два пути. Все потенциальные соперники
Альтернативный путь пригодился
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Украина закончила борьбу в квалификационной группе Евро-2024 на третьем месте, не добившись прямого выхода на чемпионат Европы. Теперь команда продолжит отбор в плей-офф Лиги наций.
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Там Украина может сыграть или в Дивизионе А, или в Дивизионе В. Где именно сыграет – определится жеребьевкой 23-го ноября. Шансы на Дивизион А – 33.33 процента, шансы на Дивизион В – 66.66. То есть, один к трем, ведь жребием определят одну команду из трех, которая перейдет из В в А – Украина, Финляндия, или Исландия.
Потенциальные соперники
В плей-офф А уже гарантированно сыграют Польша и Эстония. Эти команды сформируют полуфинал 1. Полуфинал 2 сформируют Уэльс/Хорватия и одна команда из Дивизиона В (Украина, Финляндия или Исландия).
Плей-офф А сейчас имеет вот такой вид:
- Польша - Эстония;
- Уэльс (Хорватия) - Финляндия/Украина/Исландия.
Украина останется в плей-офф В, то в полуфинале сыграет с Израилем или Боснией и Герцеговиной. Первый матч (полуфинал) гарантированно будет на поле соперника (как и при переходе в Дивизион А). Хозяин финала будет определяться жеребьевкой.
Плей-офф В сейчас имеет вот такой вид:
- Израиль - Финляндия/Украина/Исландия;
- Босния и Герцеговина - Финляндия/Украина/Исландия.
Украина гарантированно будет участвовать в жеребьевке группового раунда Евро-2024 как участник плей-офф. Дата - 02.12.2023. Украине гарантирована четвертая корзина при выходе в финальную часть.
Матчи плей-офф сосоятся 21-го и 26-го марта 2024-го года.
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