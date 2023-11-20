  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина - в плей-офф отбора Евро-2024. Возможны два пути. Все потенциальные соперники
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - в плей-офф отбора Евро-2024. Возможны два пути. Все потенциальные соперники

Национальная сборная Украины
Обновлено

Альтернативный путь пригодился

Украина - в плей-офф отбора Евро-2024. Возможны два пути. Все потенциальные соперники

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Украина закончила борьбу в квалификационной группе Евро-2024 на третьем месте, не добившись прямого выхода на чемпионат Европы. Теперь команда продолжит отбор в плей-офф Лиги наций.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Там Украина может сыграть или в Дивизионе А, или в Дивизионе В. Где именно сыграет – определится жеребьевкой 23-го ноября. Шансы на Дивизион А – 33.33 процента, шансы на Дивизион В – 66.66. То есть, один к трем, ведь жребием определят одну команду из трех, которая перейдет из В в А – Украина, Финляндия, или Исландия.

Потенциальные соперники

В плей-офф А уже гарантированно сыграют Польша и Эстония. Эти команды сформируют полуфинал 1. Полуфинал 2 сформируют Уэльс/Хорватия и одна команда из Дивизиона В (Украина, Финляндия или Исландия).

Плей-офф А сейчас имеет вот такой вид:

  • Польша - Эстония;
  • Уэльс (Хорватия) - Финляндия/Украина/Исландия.

Украина останется в плей-офф В, то в полуфинале сыграет с Израилем или Боснией и Герцеговиной. Первый матч (полуфинал) гарантированно будет на поле соперника (как и при переходе в Дивизион А). Хозяин финала будет определяться жеребьевкой.

Плей-офф В сейчас имеет вот такой вид:

  • Израиль - Финляндия/Украина/Исландия;
  • Босния и Герцеговина - Финляндия/Украина/Исландия.

Украина гарантированно будет участвовать в жеребьевке группового раунда Евро-2024 как участник плей-офф. Дата - 02.12.2023. Украине гарантирована четвертая корзина при выходе в финальную часть.

Матчи плей-офф сосоятся 21-го и 26-го марта 2024-го года.

По теме
yellow-arrow
Ребров: Мы все расстроены, но я с оптимизмом смотрю в будущее
yellow-arrow
Судейский эксперт: Если бы арбитр посмотрел ВАР, у него не было бы выбора, кроме пенальти на Мудрике
yellow-arrow
Миколенко – Лев матча Украина - Италия
Украина отбор на Евро-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Smelt555 (Rovno)
21.11.2023 в 00:15
Жалко шо мене там не було я би тим циганам показав де зимуют раки.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Smelt555 (Rovno)
21.11.2023 в 00:15
Жалко шо мене там не було я би тим циганам показав де зимуют раки.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
20.11.2023 в 23:58
опоздал Ребров с заменами -на поле не было игроков с хорошим дальним ударом
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости