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Миколенко – Лев матча Украина - Италия
Трубин на втором месте в опросе
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В понедельник, 20 ноября, состоялся матч отбора Евро-2024 Украина - Италия,
Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Виталию Миколенко, который в итоге набрал 51% голосов.
Вслед за ним финишировали Анатолий Трубин (19%) и Михаил Мудрик (9%).
Напомним, что сборная Украины заняла третье место в своей группе и теперь попробует пробиться на Евро через сито плей-офф Лиги наций.
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