Миколенко – Лев матча Украина - Италия

В понедельник, 20 ноября, состоялся матч отбора Евро-2024 Украина - Италия, который завершился со счетом 0:0.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Виталию Миколенко, который в итоге набрал 51% голосов.

Вслед за ним финишировали Анатолий Трубин (19%) и Михаил Мудрик (9%).

Напомним, что сборная Украины заняла третье место в своей группе и теперь попробует пробиться на Евро через сито плей-офф Лиги наций.