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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миколенко – Лев матча Украина - Италия

Национальная сборная Украины

Трубин на втором месте в опросе

Миколенко – Лев матча Украина - Италия

скриншот

Новина українською
Новина українською

В понедельник, 20 ноября, состоялся матч отбора Евро-2024 Украина - Италия, который завершился со счетом 0:0.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Виталию Миколенко, который в итоге набрал 51% голосов.

Вслед за ним финишировали Анатолий Трубин (19%) и Михаил Мудрик (9%).

Напомним, что сборная Украины заняла третье место в своей группе и теперь попробует пробиться на Евро через сито плей-офф Лиги наций.

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Третье место и плей-офф. Итоговая турнирная таблица сборной Украины в отборе Евро-2024
Украина Италия Виталий Миколенко
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1 голосов
Источник:
УАФ
Комментарии
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Romerik (YNWA)
21.11.2023 в 00:23
Тут по факту. В трубіна прям реальних моментів 2+ і все
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Комментарии 4
Romerik (YNWA)
21.11.2023 в 00:23
Тут по факту. В трубіна прям реальних моментів 2+ і все
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0
0
alex.belogubko (одесса)
21.11.2023 в 00:15
в Украине атакующий футбол только играет Ротань а все другие тренера бей беги--поэтому убрали Перакова с молодёжки они были ЧМ --а Русик их убивал 3 года пока его не попёрли
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demiurg (Одесса)
21.11.2023 в 00:00
Шкода, що у нас поки що немає такого ж надійного правого захисника
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Romerik (YNWA)
21.11.2023 в 00:22
Наші праві захисники цілком нормальні для рівня збірної. Грай там Микола, він би так само доганяв. Тут фактор Кьєзи відіграє більшу роль, ніж фактор Коноплі. Вокер його б закрив. Умовний Карвахаль сумніваюсь
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