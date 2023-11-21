Ребров: Мы все расстроены, но я с оптимизмом смотрю в будущее

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире Megogo прокомментировал ничью против Италии (0:0) в матче отбора Евро-2024.

"Я поблагодарил игроков. Я считаю, что они делали все. План заключался в том, чтобы в первом тайме попытаться сдержать этот натиск, а во втором мы старались больше атаковать. Я считаю, что были хорошие моменты.

Да, ребята расстроены, но они показали настоящую игру против действующих чемпионов Европы. Мы все расстроены, но я с оптимизмом смотрю в будущее, потому что сегодня была команда, которая хотела пройти и понимала, как это сделать", - сказал Ребров.