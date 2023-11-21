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Ребров: Мы все расстроены, но я с оптимизмом смотрю в будущее
Главный тренер сборной Украины - о матче с Италией
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире Megogo прокомментировал
"Я поблагодарил игроков. Я считаю, что они делали все. План заключался в том, чтобы в первом тайме попытаться сдержать этот натиск, а во втором мы старались больше атаковать. Я считаю, что были хорошие моменты.
Да, ребята расстроены, но они показали настоящую игру против действующих чемпионов Европы. Мы все расстроены, но я с оптимизмом смотрю в будущее, потому что сегодня была команда, которая хотела пройти и понимала, как это сделать", - сказал Ребров.
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