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"Не хватило одного точного удара". Трубин прокомментировал ничью с Италией

Национальная сборная Украины

У сине-желтых будет шанс попасть на Евро через плей-офф весной

"Не хватило одного точного удара". Трубин прокомментировал ничью с Италией

Фото: УАФ

Новина українською
Новина українською

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин в комментарии MEGOGO поделился мыслями от матча заключительного отбора на Евро-2024 против Италии (0:0).

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- Ответственность вратаря - это ответственность полкоманды. Чувствовал повышенное давление из-за этого, или был как всегда спокойным?

- В матчах за сборную всегда есть давление, но если играешь на топовом уровне, то играть без давления невозможно. К сожалению, мы не смогли забить, но я очень рад за свою команду, потому что каждый выкладывался на максимум. Немного не хватило, но у нас еще будет второй шанс. Увидимся в марте.

- Как ты думаешь, чего не хватило команде, чтобы реализовать гол и получить желаемую путевку на Евро?

- Не хватило одного точного удара. У всех было желание на миллион процентов. Не хватило только этого одного точного удара.

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- Чувствуешь опустошение после игры? Или вы понимаете, что еще есть шанс побороться за путевку на Евро и это немного успокаивает?

- Это никак не успокаивает, потому что все играли только на победу и я считаю, что если есть шанс, то нужно брать здесь и сейчас. Конечно, это хорошо, что у нас есть еще один шанс, но очень хотелось победить именно сегодня и уже не смотреть на плей-офф, а быть на Евро.

- Как тебе удалось справиться с давлением итальянцев в первом тайме?

- Потому что у меня есть такая команда. Командными усилиями нам удалось не пропустить, но, к сожалению, этого мало, - сказал Трубин.

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Украина Италия Анатолий Трубин отбор на Евро-2024
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Источник:
Tribuna.com
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