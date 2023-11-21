Зинченко: Нам удалось показать достойную игру против действующего чемпиона Европы

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поединок с Италией, который завершился без забитых мячей - 0:0.

"Какие могут быть впечатления... Мы не прошли на чемпионат Европы, но все еще есть шансы пробиться через плей-офф. Надеялись получить положительный результат. Скажу, что, кроме результата, нам удалось показать достойную игру против действующего чемпиона Европы. Читайте также "Не хватило одного точного удара". Трубин прокомментировал ничью с Италией Самое главное - и мы говорили об этом с ребятами перед игрой - сделать все так, чтобы несмотря на результат могли посмотреть друг другу в глаза, достойно пожать руки и сказать, что мы все сделали. Это то, что мы сегодня сделали, но результат, к сожалению, не в нашу пользу.

Итальянцы нам нанесли очень много проблем в первой игре через эти зоны, когда врывались из глубины между центральными и фланговым защитниками. Мы проанализировали это, и тренерский штаб решил внести изменения. У них было намного меньше моментов во втором матче.