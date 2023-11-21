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Зинченко: Нам удалось показать достойную игру против действующего чемпиона Европы

Национальная сборная Украины

Сборная Украины сыграла вничью с Италией

Зинченко: Нам удалось показать достойную игру против действующего чемпиона Европы

Михайло Лозовий UA-Футбол

Новина українською
Новина українською

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поединок с Италией, который завершился без забитых мячей - 0:0.

"Какие могут быть впечатления... Мы не прошли на чемпионат Европы, но все еще есть шансы пробиться через плей-офф. Надеялись получить положительный результат. Скажу, что, кроме результата, нам удалось показать достойную игру против действующего чемпиона Европы.

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Самое главное - и мы говорили об этом с ребятами перед игрой - сделать все так, чтобы несмотря на результат могли посмотреть друг другу в глаза, достойно пожать руки и сказать, что мы все сделали. Это то, что мы сегодня сделали, но результат, к сожалению, не в нашу пользу.

Итальянцы нам нанесли очень много проблем в первой игре через эти зоны, когда врывались из глубины между центральными и фланговым защитниками. Мы проанализировали это, и тренерский штаб решил внести изменения. У них было намного меньше моментов во втором матче.

Конечно, хотел бы поблагодарить всех за поддержку, которую чувствовали на протяжении отборочного цикла. Да, мы не вышли напрямую, но у нас все еще есть шансы.

Хочу также поблагодарить ВСУ за то, что они отдают свою жизнь и рискуют ею ради нашей свободы. Благодаря им у нас есть шансы играть в футбол. Смотрим в будущее с позитивом. Считаю, что у нас хорошая команда и хорошие шансы выйти на Евро", - поделился Зинченко.

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Украина Италия Александр Зинченко отбор на Евро-2024
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Источник:
Суспільне Спорт
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