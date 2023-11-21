Сборная Украины сыграла вничью с Италией (0:0) в заключительном, 10-м туре отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Поединок прошел на Бай-Арене в немецком Леверкузене.

Стали известны оценки игроков матча Украина - Италия по версии статистического портала WhoScored.

Семь и больше баллов в нашей сборной получили: Трубин (7.0), Сваток (7.4), Миколенко (7.3) и Судаков (7.0).