Национальная сборная Украины
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Известны оценки игроков матча Украина - Италия по версии статистического портала WhoScored
Сваток и Миколенко были лучшими в нашей сборной
Михайло Лозовий UA-Футбол
Сборная Украины сыграла вничью с Италией (0:0) в заключительном, 10-м туре отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Поединок прошел на Бай-Арене в немецком Леверкузене.
Стали известны оценки игроков матча Украина - Италия по версии статистического портала WhoScored.
Семь и больше баллов в нашей сборной получили: Трубин (7.0), Сваток (7.4), Миколенко (7.3) и Судаков (7.0).
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