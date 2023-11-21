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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Известны оценки игроков матча Украина - Италия по версии статистического портала WhoScored

Национальная сборная Украины

Сваток и Миколенко были лучшими в нашей сборной

Известны оценки игроков матча Украина - Италия по версии статистического портала WhoScored

Михайло Лозовий UA-Футбол

UA-Футбол
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Новина українською
Сборная Украины сыграла вничью с Италией (0:0) в заключительном, 10-м туре отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Поединок прошел на Бай-Арене в немецком Леверкузене.
Стали известны оценки игроков матча Украина - Италия по версии статистического портала WhoScored.
Семь и больше баллов в нашей сборной получили: Трубин (7.0), Сваток (7.4), Миколенко (7.3) и Судаков (7.0).
Известны оценки игроков матча Украина - Италия по версии статистического портала WhoScored - изображение 1
Известны оценки игроков матча Украина - Италия по версии статистического портала WhoScored - изображение 2
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Украина Италия Национальная сборная Украины Евро 2024
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