Миколенко: Ребров сказал правильно, что мы на равных сыграли с Италией

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказался о ничьей с Италией (0:0) в матче заключительного тура группового раунда квалификации Евро-2024.

"Действительно, мы расстроены в раздевалке. Хотя мы очень хорошо сыграли, я думаю. Да, были моменты во втором тайме, могли забить. Думаю, главный тренер сказал правильно, что мы на равных сыграли с чемпионами Европы. Это очень хороший знак для нас, что мы можем противостоять таким командам, как Италия. У нас несколько изменилась тактика с ними после последнего матча. Намного легче было, и Зинченко мне всегда помогал и чаще он помогал 1 в 1. Мы, пожалуй, были свежее, чем в последнем матче с ними. Было легче перекрывать эти линии и дыры в обороне.

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Итальянцы где-то играли так же. Из-за того, что мы изменили нашу тактику при выходе из обороны и в обороне без мяча Я не тренер, но мне было легче при такой тактике.

14 очков? Если честно, нет разницы, сколько очков набрали за этот групповой этап. Все равно мы не вышли напрямую. Немножко грустно, что не вышли, но я очень горжусь нашей сборной.