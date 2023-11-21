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Еще раз о наболевшем. Фото и видео резонансного падения Мудрика в матче с Италией
Эпизод, который мог определить судьбу целой кампании
скріншот з трансляції
Украина не победила Италию в матче последнего тура группового раунда отбора к Евро-2024. А это значит, что не удалось квалифицироваться на чемпионат Европы напрямую, непосредственно из группы. Теперь Украину ждет плей-офф.
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Но все могло быть иначе, если бы арбитр Хесус Хиль Мансано на 90+3-й минуте встречи среагировал на падение Мудрика в штрафной площади Италии после контакта с Кристанте. Однако судья в поле не остановил игру, а арбитр ВАР не рекомендовал ему смотреть повтор.
Видео резонансного эпизода – ниже по тайм-коду.
Также предлагаем вам ознакомиться с фотогалереей эпизода.
Фотогалерея
Отметим, что судейский эксперт UA-Футбол Мирослав Ступар заметил, что при пересмотрах повтора у арбитра не было бы другого выбора, кроме как назначить пенальти.
Стоп-кадры - от sport.sky.it
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