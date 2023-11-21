  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Еще раз о наболевшем. Фото и видео резонансного падения Мудрика в матче с Италией
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще раз о наболевшем. Фото и видео резонансного падения Мудрика в матче с Италией

Национальная сборная Украины
Обновлено

Эпизод, который мог определить судьбу целой кампании

Еще раз о наболевшем. Фото и видео резонансного падения Мудрика в матче с Италией

скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Украина не победила Италию в матче последнего тура группового раунда отбора к Евро-2024. А это значит, что не удалось квалифицироваться на чемпионат Европы напрямую, непосредственно из группы. Теперь Украину ждет плей-офф.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Но все могло быть иначе, если бы арбитр Хесус Хиль Мансано на 90+3-й минуте встречи среагировал на падение Мудрика в штрафной площади Италии после контакта с Кристанте. Однако судья в поле не остановил игру, а арбитр ВАР не рекомендовал ему смотреть повтор.

Видео резонансного эпизода – ниже по тайм-коду.

Также предлагаем вам ознакомиться с фотогалереей эпизода.

Фотогалерея

Еще раз о наболевшем. Фото и видео резонансного падения Мудрика в матче с Италией - фото 1Еще раз о наболевшем. Фото и видео резонансного падения Мудрика в матче с Италией - фото 2Еще раз о наболевшем. Фото и видео резонансного падения Мудрика в матче с Италией - фото 3Еще раз о наболевшем. Фото и видео резонансного падения Мудрика в матче с Италией - фото 4Еще раз о наболевшем. Фото и видео резонансного падения Мудрика в матче с Италией - фото 5Еще раз о наболевшем. Фото и видео резонансного падения Мудрика в матче с Италией - фото 6Еще раз о наболевшем. Фото и видео резонансного падения Мудрика в матче с Италией - фото 7Еще раз о наболевшем. Фото и видео резонансного падения Мудрика в матче с Италией - фото 8Еще раз о наболевшем. Фото и видео резонансного падения Мудрика в матче с Италией - фото 9Еще раз о наболевшем. Фото и видео резонансного падения Мудрика в матче с Италией - фото 10Еще раз о наболевшем. Фото и видео резонансного падения Мудрика в матче с Италией - фото 11Еще раз о наболевшем. Фото и видео резонансного падения Мудрика в матче с Италией - фото 12

Отметим, что судейский эксперт UA-Футбол Мирослав Ступар заметил, что при пересмотрах повтора у арбитра не было бы другого выбора, кроме как назначить пенальти.

Читайте такжеСудейский эксперт: Если бы арбитр посмотрел ВАР, у него не было бы выбора, кроме пенальти на Мудрике

Стоп-кадры - от sport.sky.it

По теме
yellow-arrow
Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0
yellow-arrow
"Контакт есть, добавить нечего". Легенда сборной Италии - о падении Мудрика в штрафной
yellow-arrow
Миколенко: Баррела сказал, что сперва Кристанте сыграл в мяч, а потом в ногу Мудрика
Украина Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
21.11.2023 в 12:26
Якщо Мудрик встояв, то до м'яча не встигав.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 5
download1 (huyersk)
21.11.2023 в 12:26
Якщо Мудрик встояв, то до м'яча не встигав.
Ответить
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.11.2023 в 11:45
Чітко видно - і в динаміці, і в статиці, що пенальті нема. Жовта картка Мудрику за симуляцію - це все, що можливе у цьому епізоді, але суддя вирішив, що те зайве.
Ответить
0
1
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
21.11.2023 в 10:00
Если б соперник был Андора то был бы пенальти. А против Италии нужно что то более
Ответить
2
0
oda1979 (Запорожье)
21.11.2023 в 09:59
Как по мне пеналь. Касание было. Все на скорости.
Ответить
0
2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.11.2023 в 10:27
А шо такое? Мансана уже плохой? Потому что наших АбИдєл? Так эта же мансана с десяток подобных пенальти не поставил в пользу соперников Реала. И тебя это устраивало.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости