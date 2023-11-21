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Миколенко: Баррела сказал, что сперва Кристанте сыграл в мяч, а потом в ногу Мудрика

Национальная сборная Украины

В сборной Украины прокомментировали эпизод с неназначенным пенальти в ворота Италии

Миколенко: Баррела сказал, что сперва Кристанте сыграл в мяч, а потом в ногу Мудрика

скріншоти

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Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал эпизод с падением Михаила Мудрика в штрафной площади Италии.

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"Вам виднее, вы видели повтор. Как мне показалось, в таком темпе Мудрик пробрасывал мяч и там был фол. Но я потом говорил с Бареллой после момента - он сказал, что сперва сыграли в мяч, потом - в ногу. Не знаю, правда ли это, не могу давать какой-то анализ", - сказал Миколенко в комментарии Суспільному Спорт.

Напомним, на 90+3 минуте Михаил Мудрик упал в штрафной итальянцев после контакта с Брайаном Кристанте. Судья в поле не остановил игру, а арбитр VAR не рекомендовал ему смотреть повтор.

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Украина Италия Брайан Кристанте Виталий Миколенко Михаил Мудрик отбор на Евро-2024
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Источник:
Суспільне Спорт
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
21.11.2023 в 10:27
Чистий пенальті. Суддя в цей момент подумав про Чеферіна.
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
21.11.2023 в 10:27
Чистий пенальті. Суддя в цей момент подумав про Чеферіна.
Ответить
0
1

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