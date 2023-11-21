Миколенко: Баррела сказал, что сперва Кристанте сыграл в мяч, а потом в ногу Мудрика

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал эпизод с падением Михаила Мудрика в штрафной площади Италии.

"Вам виднее, вы видели повтор. Как мне показалось, в таком темпе Мудрик пробрасывал мяч и там был фол. Но я потом говорил с Бареллой после момента - он сказал, что сперва сыграли в мяч, потом - в ногу. Не знаю, правда ли это, не могу давать какой-то анализ", - сказал Миколенко в комментарии Суспільному Спорт.