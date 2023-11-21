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Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0
Мог быть исторический матч
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Украина в Леверкузене проводила матч, который мог быть историческим. Если бы Украина победила Италию – то это было бы впервые в истории. И в четвертый раз в истории удалось бы выйти на чемпионат Европы. Однако не сложилось. Впервые в истории удалось не проиграть Италии в официальном поединке, но этого не наихудшего варианта оказалось мало.
Какие эмоции бушевали на "Бай-Арене" – видел фотокорреспондент UA-Футбол Михаил Лозовой. Он и делится с читателями своими работами.
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