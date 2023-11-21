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Национальная сборная Украины

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Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0

Национальная сборная Украины

Мог быть исторический матч

Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Михаил Лозовой Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Украина в Леверкузене проводила матч, который мог быть историческим. Если бы Украина победила Италию – то это было бы впервые в истории. И в четвертый раз в истории удалось бы выйти на чемпионат Европы. Однако не сложилось. Впервые в истории удалось не проиграть Италии в официальном поединке, но этого не наихудшего варианта оказалось мало.

Какие эмоции бушевали на "Бай-Арене" – видел фотокорреспондент UA-Футбол Михаил Лозовой. Он и делится с читателями своими работами.

Фотогалерея

Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 1Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 2Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 3Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 4Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 5Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 6Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 7Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 8Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 9Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 10Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 1Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 2Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 3Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 4Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 5Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 6Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 7Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 8Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 9Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 10Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 11Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 1Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 2Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 3Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 1Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 3Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 4Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 2Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 5Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 7Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 6Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 3Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 4Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 5Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 6Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 7Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 8Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 9Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 1Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 2Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 4Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 10Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 5Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 8Когда не наихудшего варианта мало. ФОТОрепортаж с матча Украина - Италия 0:0 - фото 9
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