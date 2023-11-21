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Ребров: Смешанные эмоции после игры с Италией

Национальная сборная Украины

Неприятный осадок оставил спорный эпизод в конце матча

Ребров: Смешанные эмоции после игры с Италией

Фото: УАФ/ Автор - Павло Кубанов

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями после ничьей с Италией (0:0) в квалификации Евро-2024.

"Смешанные эмоции после вчерашней игры. Хотя и то, что нам не удалось забить победный мяч для прямого выхода на ЕВРО и очень спорный инцидент в конце матча оставляют горьковатый оттенок, я могу только поблагодарить ребят за эту игру и смотреть на будущие мартовские плей-офф с оптимизмом.

Эта команда до последней секунды боролась в сложнейшей группе отбора и не уступила действующим чемпионам Европы по очкам - считаю это свидетельствует о том, что она очень заслуживает на место в них.

Спасибо Леверкузену за гостеприимство и нашим болельщикам за поддержку", - написал Сергей Станиславович в своем Instagram.

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