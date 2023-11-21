Недораспробовать вино. И даже недопригубить. Акценты зрителя на игре Украины с Италией

После матча в Леверкузене лично у меня осталось ощущение недосказанности. Не только в смысле отбора на Евро, но и в данной конкретной дуэли с конкурентом. Мы так и не смогли распробовать на вкус это итальянское вино. Да что там, даже не пригубили его толком. С другой стороны, мы от него не захмелели – ни в голову, ни в ноги не ударило.

До перерыва игра была чрезвычайно многообещающей для зрителя и непривычно богатой на события – как для решающей игры. Однако затем итальянцы волшебным образом из рыцарей без страха и упрека превратились в скучных скупых рыцарей, в священном трепете оберегающих свой сундук со златом.

Довела ли их до такой жизни команда Реброва, или сами урезонились: "Не слишком ли быстро мы бежим?" - подумали полицейские. Но факт остается фактом. Если в первом тайме Италия всецело и однозначно "наиграла" на победу, лишь в течение каких-то четырех минут упустив три голевых шанса, то во втором она хранила гордое молчание.

Единственной возможностью изменить счет в этой половине поединка стал парированный Доннаруммой удар Мудрика на 65-й минуте. Это был второй, стоящий упоминания, момент у итальянских ворот после попытки Судакова на исходе дебютной четверти часа. Против пяти у соперников.

Волны атак Украины благополучно разбивались о прибрежные камни на дальних подступах к береговой линии. Игра, пусть и не сказать, что спокойно, катилась к мирному исходу – хэппи-энду для команды Спаллетти. И тут, на третьей компенсированной минуте случился эпизод, вызвавший бурю эмоций у болельщиков. Но, к слову, отнюдь не на поле.

Вы, конечно же, все видели сами. И, подозреваю, что не раз. Поэтому здесь только стенограмма моей беседы с коллегой-консультантом Юстасом.

Он: "Пенальти не было. Контакт был после того как Мудрик пошел на взлет". – Я: "Можешь пересмотреть еще? Как-то не уверен в том, что он начал валиться раньше. И почему ВАР даже не пытался это смотреть?" - "Пересмотрел. Контакт был после того, как он начал падать. ВАР был в переговорах. Выключай в себе болельщика".

"Но крупные повторы говорят об обратном. Он поджимает левую ногу, но падает, причем резко и не в темп, сразу после контакта с правой". – "Ну, я художник – я так увидел. Ты другой художник – ты увидел по-другому. Кстати, если видят по-разному, то пенальти не ставят. Если бы упал Цыганков в середине тайма, там было гораздо больше шансов, а он продолжил бежать после удара по ноге (возможного, так в динамике смотрелось)".

"Ему сразу сказали: все кошерно, играйте дальше? Не верю. В таких эпизодах так не бывает. Перестраховываются, как минимум". – "3,33 дополнительного времени. Твоя вера сильна, но в этот раз неправильна. Он жестом показывает, что ничего не было, во время остановки игры. Все время после момента, пока шла игра, видимо крутили повторы". – "Спасибо! Остаюсь при своем дилетантском (но не фанатском!) мнении".

Впервые так подробно – с учетом значимости и кажущейся одиозности фрагмента игры. Еще раз. Обратил внимание на то, что наши почти не спорили с судьей. Да, нужно было срочно забивать, и времени оставалось чуть. И все-таки.

Боюсь, что все элементарно. В силу неоднозначности эпизода (а мнения разошлись даже в ваших комментариях) плюс двух минут до конца поединка, да помноженных на титул Чемпиона Европы, который мог вылететь на ровном месте, момент спустили на тормозах. Иначе это было бы чревато куда более шумным скандалом. Обычная судейская шняга.

Но никакого "антиукраинского заговора" тут не было и в помине.

Стоит напомнить также, что, окажись расторопнее и удачливее на 32-й минуте Распадори, нам вообще не о чем было бы говорить. То есть, повезло там – не повезло здесь. По совокупности же моментов, это был проигранный матч. А если бы пенальти все же назначили – тогда ничейный. На Евро мы, увы, не "наиграли". Что никого не удивило.

Самой заметной фигурой на поле был, на мой взгляд, Кьеза – участник трех голевых эпизодов. После него – Доннарумма, и это существенный комплимент сборной Украины.

Меня не интересуют львы и прочие представители семейства кошачьих. Сказал бы, что в начале матча в наших рядах выделялся Цыганков, который затем не то что потерялся, но как-то сник. Также запомнились два сэйва Трубина. По части личностей в главных ролях это все. Те, кто оценивал Миколенко и Судакова, руководствовались иными критериями.

Не подкачал на таком уровне Сваток – не может не радовать и стоит отдельного упоминания.

Команда Реброва в целом понравилась. Она сделала ровно то, что была в состоянии противопоставить этому визави. Но недопригубила. Оттого-то и нет четко выраженного послевкусия от игры. Однако еще не все дорешено. Зато разрешено нынче с третьего места в группе достаточно. Можем ли мы рассчитывать на лучшую долю в плей-офф?

Давайте доживем до весны и увидим, какой предстанет перед нами Украина тогда. Ибо всем памятна искрометная команда Шевченко, чей блеск померк, когда ей пришлось играть на отложенном Евро. Ясно одно: свой первый зачет – в групповом турнире нынешняя сборная сдала. Не будем гневить Бога.