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Миколенко: Был бы рад получить не "Льва матча", а путевку на Евро

Национальная сборная Украины

Защитник сборной Украина подвел итог матча с Италией

Миколенко: Был бы рад получить не "Льва матча", а путевку на Евро

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Новина українською
Новина українською

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал ничью в матче отбора к Евро-2024 с Италией (0:0), а также поблагодарил болельщиков за то, что они признали его "Львом матча".

"Спасибо за то, что проголосовали за меня. Но я был бы рад сейчас получить не "Льва матча", а путевку на Евро. Было тяжело провести такую игру против Италии, но я считаю, что мы достойно выступили. Мы до сих пор в игре, ждем жеребьевки плей-офф, увидимся через четыре месяца.

Для нас было важно правильно подсказывать друг другу. Для меня как для защитника важной была синхронизация между защитниками и полузащитниками, потому что это сборная Италии: если ты где-то не добегаешь и что-то неправильно делаешь – тебя сразу наказывают. Это было самое важное.

Я не скажу, что не хватило мастерства, не забывайте, против кого мы играли. Италия всегда славилась хорошей защитой. Конечно, было трудно найти моменты, а когда они были – их не удалось реализовать. Но я горжусь своей командой, счастлив быть рядом с ребятами каждый день.

Относительно возможного пенальти, то я не видел эпизода. Но Барелла сказал, что сначала сыграл в мяч, а затем – в ногу. Арбитр сказал, что пенальти нет. Если у них есть VAR, и они не ставят пенальти, то, думаю, его и не было.

Впереди – матчи плей-офф. Я знаю, что мы будем в хорошей форме и готовыми к этим поединкам", - сказал Миколенко.

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Источник:
УАФ
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