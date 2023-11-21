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Ничья с Италией стала юбилейной для сборной Украины в официальных матчах
У нашей сборной 50 ничьих в официальных матчах
Фото: УАФ
Ничья с Италией (0:0) в отборочном мате Евро-2024 стала 50-й для
29 раз наша команда расходилась миром с соперниками в чемпионатах мира, 19 – в чемпионатах Европы и 2 – в Лиге наций. 27 ничьих украинцы сделали дома, 22 – в гостях и 1 – на нейтральном поле.
Наибольшее количество мировых сборная подписала с Йожефом Сабо – 10, Олегом Блохиным – 8, Андреем Шевченко – 7, Валерием Лобановским – 6 и Александром Петраковым – 5.
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