Ничья с Италией стала юбилейной для сборной Украины в официальных матчах

Ничья с Италией (0:0) в отборочном мате Евро-2024 стала 50-й для сборной Украины в официальных турнирах.

29 раз наша команда расходилась миром с соперниками в чемпионатах мира, 19 – в чемпионатах Европы и 2 – в Лиге наций. 27 ничьих украинцы сделали дома, 22 – в гостях и 1 – на нейтральном поле.

Наибольшее количество мировых сборная подписала с Йожефом Сабо – 10, Олегом Блохиным – 8, Андреем Шевченко – 7, Валерием Лобановским – 6 и Александром Петраковым – 5.