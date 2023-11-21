  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ничья с Италией стала юбилейной для сборной Украины в официальных матчах
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ничья с Италией стала юбилейной для сборной Украины в официальных матчах

Национальная сборная Украины
Обновлено

У нашей сборной 50 ничьих в официальных матчах

Ничья с Италией стала юбилейной для сборной Украины в официальных матчах

Фото: УАФ

Новина українською
Новина українською

Ничья с Италией (0:0) в отборочном мате Евро-2024 стала 50-й для сборной Украины в официальных турнирах.

29 раз наша команда расходилась миром с соперниками в чемпионатах мира, 19 – в чемпионатах Европы и 2 – в Лиге наций. 27 ничьих украинцы сделали дома, 22 – в гостях и 1 – на нейтральном поле.

Наибольшее количество мировых сборная подписала с Йожефом Сабо – 10, Олегом Блохиным – 8, Андреем Шевченко – 7, Валерием Лобановским – 6 и Александром Петраковым – 5.

Ничья с Италией стала юбилейной для сборной Украины в официальных матчах - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Арбитр VAR в одном ключевом решении на матчах сборной Украины: Опровергнутые пенальти против Италии и Уэльса
yellow-arrow
Гецко: Единственное, что беспокоит в сборной Реброва - завершение атак
yellow-arrow
Миколенко: Был бы рад получить не "Льва матча", а путевку на Евро
Украина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости