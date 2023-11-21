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Артем Довбик: Битва продолжается! Украина не сдается в борьбе за Евро-2024

Национальная сборная Украины

Форвард национальной сборной рассказал о важности веры и желания после матча с действующим чемпионом Европы

Артем Довбик: Битва продолжается! Украина не сдается в борьбе за Евро-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Новина українською

Вчера, 20 ноября был сыгран решающий мач на квалификацию Евро 2024. Поединок между сборными Украины и Италии завершился ничьей.
После игры, форвард Жироны и национальной сборной Артем Довбык высказал свои мысли в посте instagram:

"Еще не все потеряно в борьбе за путевку на чемпионат Европы 2024. Вчерашняя игра показала, что противостояние даже с действующим чемпионом возможно благодаря сильному желанию и вере в команду. До встречи в марте, Слава Украине!"

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
Артем Довбик
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