Артем Довбик: Битва продолжается! Украина не сдается в борьбе за Евро-2024

Вчера, 20 ноября был сыгран решающий мач на квалификацию Евро 2024. Поединок между сборными Украины и Италии завершился ничьей.

После игры, форвард Жироны и национальной сборной Артем Довбык высказал свои мысли в посте instagram:

"Еще не все потеряно в борьбе за путевку на чемпионат Европы 2024. Вчерашняя игра показала, что противостояние даже с действующим чемпионом возможно благодаря сильному желанию и вере в команду. До встречи в марте, Слава Украине!"