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Трубин: Если бы не Instagram, то я вообще не знал, что у нас будет второй шанс
Шанс еще будет
фото из соцсетей
Голкипер
"Если бы не Instagram, то я вообще не знал, что у нас будет второй шанс. Фокусировался только на матче с Италией. И если выпал такой шанс, то нужно им воспользоваться. Хорошо, что есть плей-офф, хотя нет еще понимания, с кем сыграем.
Это будет безумное давление для всех, ведь понимаем, что будет на кону", – сказал Трубин.
Напомним, что матчи плей-офф пройдут в марте.
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