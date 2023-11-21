Трубин: Если бы не Instagram, то я вообще не знал, что у нас будет второй шанс

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин признался, что у национальной команды, которая не смогла обыграть Италию и заняла третье место в отборочной группе, будет еще один шанс пробиться на Евро-2024 через сито матчей плей-офф Лиги наций.

"Если бы не Instagram, то я вообще не знал, что у нас будет второй шанс. Фокусировался только на матче с Италией. И если выпал такой шанс, то нужно им воспользоваться. Хорошо, что есть плей-офф, хотя нет еще понимания, с кем сыграем.

Это будет безумное давление для всех, ведь понимаем, что будет на кону", – сказал Трубин.