  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Трубин: Если бы не Instagram, то я вообще не знал, что у нас будет второй шанс
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин: Если бы не Instagram, то я вообще не знал, что у нас будет второй шанс

Национальная сборная Украины
Обновлено

Шанс еще будет

Трубин: Если бы не Instagram, то я вообще не знал, что у нас будет второй шанс

фото из соцсетей

Новина українською
Новина українською

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин признался, что у национальной команды, которая не смогла обыграть Италию и заняла третье место в отборочной группе, будет еще один шанс пробиться на Евро-2024 через сито матчей плей-офф Лиги наций.

"Если бы не Instagram, то я вообще не знал, что у нас будет второй шанс. Фокусировался только на матче с Италией. И если выпал такой шанс, то нужно им воспользоваться. Хорошо, что есть плей-офф, хотя нет еще понимания, с кем сыграем.

Это будет безумное давление для всех, ведь понимаем, что будет на кону", – сказал Трубин.

Напомним, что матчи плей-офф пройдут в марте.

По теме
yellow-arrow
Мансано перекрыл Украине прямой путь на ЕВРО. Теперь большие ожидания от плей-офф. Обзор матча с Италией
yellow-arrow
Сергей Пучков: В игре с Италией сборной Украины не хватило индивидуального мастерства
yellow-arrow
Степаненко: Мы старались изо всех сил и отправляемся в плей-офф с гордостью
Украина Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВЗБІРНА
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бapceлиниуc
21.11.2023 в 21:15
Настолько нравится выпиливание лобзиком?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Бapceлиниуc
21.11.2023 в 21:15
Настолько нравится выпиливание лобзиком?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости