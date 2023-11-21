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Ребров вошел в топ-десятку тренеров сборной Украины по количеству матчей
Сергей Станиславович провел во главе сборной 8 матчей
УАФ/Павло Кубанов
После вчерашнего поединка заключительного тура группового раунда отбора Евро-2024 против Италии (0:0) произошли изменения в исторической таблице "
Сергей Ребров довел счет поединков у руля главной команды страны до восьми и, обойдя по дополнительным показателям Юрия Калитвинцева (также восемь матчей), вышел на 10-ю позицию в историческом реестре.
В 8 играх под руководством Реброва команда одержала 4 победы, трижды сыграла вничью и 1 раз уступила с общим счетом 14:9. Процент набранных очков составляет 62,5%.
Лидером по количеству матчей во главе сборной Украины остается Олег Блохин – 64.
В топ-3 также входят Андрей Шевченко (52) и Михаил Фоменко (37).
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