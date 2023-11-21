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Национальная сборная Украины

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Ребров вошел в топ-десятку тренеров сборной Украины по количеству матчей

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сергей Станиславович провел во главе сборной 8 матчей

Ребров вошел в топ-десятку тренеров сборной Украины по количеству матчей

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською
Новина українською

После вчерашнего поединка заключительного тура группового раунда отбора Евро-2024 против Италии (0:0) произошли изменения в исторической таблице "сине-желтых" тренеров.

Сергей Ребров довел счет поединков у руля главной команды страны до восьми и, обойдя по дополнительным показателям Юрия Калитвинцева (также восемь матчей), вышел на 10-ю позицию в историческом реестре.

В 8 играх под руководством Реброва команда одержала 4 победы, трижды сыграла вничью и 1 раз уступила с общим счетом 14:9. Процент набранных очков составляет 62,5%.

Лидером по количеству матчей во главе сборной Украины остается Олег Блохин – 64.

В топ-3 также входят Андрей Шевченко (52) и Михаил Фоменко (37).

Ребров вошел в топ-десятку тренеров сборной Украины по количеству матчей - изображение 1
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Сергей Ребров Украина
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Источник:
УАФ
Комментарии
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download1 (huyersk)
21.11.2023 в 23:07
І всі динамівські серца окрім Реброва
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
21.11.2023 в 23:07
І всі динамівські серца окрім Реброва
Ответить
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