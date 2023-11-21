Сформировалась окончательная сетка плей-офф отбора Евро-2024. Украина имеет два варианта

Украина в плей-офф квалификации Евро-2024 может сыграть в Дивизионе А, или в Дивизионе В. Определится жеребьевкой 23.11.2023 в 13:00.

Окончательная Сетка плей-офф квалификации Евро-2024:

А1. Польша - Эстония;

А2. Уэльс - Финляндия/ Украина /Исландия.

В1. Израиль - Финляндия/ Украина /Исландия;

В2. Босния и Герцеговина - Финляндия/Украина/Исландия.

С1. Грузия - Люксембург;

С2. Греция - Казахстан.

В каждом полуфинале будет по одному матчу на поле команды с более высоким рейтингом (Украина полуфинал гарантированно будет играть в гостях). Победители полуфиналов сыграют между собой в финале на поле команды, которую определит жребий.

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По итогу плей-офф три команды выйдут на Евро-2024 (по одной из каждого Дивизиона).