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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сформировалась окончательная сетка плей-офф отбора Евро-2024. Украина имеет два варианта

Национальная сборная Украины

Определится жеребьевкой

Сформировалась окончательная сетка плей-офф отбора Евро-2024. Украина имеет два варианта

Фото: УАФ/ Автор - Павло Кубанов

UA-Футбол
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Украина в плей-офф квалификации Евро-2024 может сыграть в Дивизионе А, или в Дивизионе В. Определится жеребьевкой 23.11.2023 в 13:00.

Окончательная Сетка плей-офф квалификации Евро-2024:

  • А1. Польша - Эстония;
  • А2. Уэльс - Финляндия/Украина/Исландия.
  • В1. Израиль - Финляндия/Украина/Исландия;
  • В2. Босния и Герцеговина - Финляндия/Украина/Исландия.
  • С1. Грузия - Люксембург;
  • С2. Греция - Казахстан.

В каждом полуфинале будет по одному матчу на поле команды с более высоким рейтингом (Украина полуфинал гарантированно будет играть в гостях). Победители полуфиналов сыграют между собой в финале на поле команды, которую определит жребий.

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По итогу плей-офф три команды выйдут на Евро-2024 (по одной из каждого Дивизиона).

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Украина отбор на Евро-2024
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